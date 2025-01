"Imaš srpsko poreklo, znaš kakav je osećaj predstavljati svoju zemlju. To je velika čast, mnogi se isto osećaju kao ja, prate Olimpijske igre, tu su najbolji sportisti na svetu. To je nešto nezaboravno, bio sam na pet Igara, imao sam neke poraze koji su mi slomili srce. Uzeo sam bronzu 2008. godine, hteo sam da napravim iskorak, da dođem do finala. Imao sam priliku da se borim za zlato u Parizu. To je bila moja poslednja šansa da se izborim za zlato. To je najblistaviji momenat u mojoj karijeri, toliko tenzije, emocija. Posle toga sam proslavio sa svojim najbližima, to je zenit moje karijere", poručio je Novak Đoković.