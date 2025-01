“Kada se nagomila pritisak, tenzija koja se oseti, ja sam takav da želim da izbacim na neki način to iz sebe ili transformišem takvo osećanje u neku energiju koja će mi pomoći da nastavim dalje i da se razbudim. To uglavnom dolazi iz tog izvora. Uopšte nije to da se ja kao sada žalim na to da protivnika pogađa linije, iako je činjenica da su stvarno pogađali linije u važnim trenucima. Al nije to sad, e vidi ga kako ovaj pogađa linije, nije to način kako ću da se spojim sa timom. Nije to baš tako i ne deluje da je to konstruktivno. Ali za mene je to način da iskoristim taj kanal, filter, da to izbacim iz sebe”.