“Sad sam htela da kažem - ne može gavran goluba da rodi. Šalim se. Od malena on me je najviše učio - kao i mama - da u svaki meč uđem sa istim poštovanjem prema svima, i kada me neko pobedi ili ja nekog pobedim, da pokažem apsolutno isti nivo poštovanja, da uvek pružim ruku. Ja se nikoga ne plašim, nemam razloga da se plašim. Na kraju dana, ovo je sport, izašla sam na teren da radim to što volim. Generalno, koga god našeg tenisera ili teniserku da vidiš na turniru - niko od njih se neće plašiti kada izađe na taj teren. Nikad mi nismo bili ti koji se povlače. Mi ne damo na sebe, ne dam ni ja na sebe. Ovo je lep momenat za mene bio i htela sam da ga iskoristim najbolje što mogu. Kažem sebi – i da izgubiš, lep je momenat - iskoristi ga, ne dešava se svake sedmice da igraš na centralnom terenu grend slema. Ne plašim se nikoga, nekada se ugledam na tatu”, prenosi nam Olga.