Pre svih treba istaći još jednu izuzetnu pobedu Amerikanca Mikelsena nad favorizovanim protivnicima – ovoga puta Karenom Hačanovom iz Rusije, i to bez izgubljenog seta – kao i ovde I svugde omiljenog veterana Monfisa koji je u naletu svoje druge mladosti u samo 4 seta eliminisao četvrtog nosioca Tejlora Frica. Iako je medijski već dobio puno pažnje – pogotovo posle odlčnih nastupa na Ju Es Openu pre 2 godine – Ben Šelton (# 21) će privući pažnju u nastupu protiv Lorenca Musetija (#16 nosioca) u večernjem terminu na Džon Kejn Areni. Heroj “junoša” Lerner Tin za protivnika ima nepredvidivog Francuza Korentena Mute, sjajni Fabijen Marožan (eliminisao Tijafoa) već vodi u setovima protiv Lorenca Sonega. Domaće nade za uspeh održava u životu Aleks De Minor (vođstvo u 3 setu protiv univerzalca Serundola), dok dominantno najbolji igrač ATP liste Janik Siner pred sobom ima upornog kvalifikanta Markosa Hirona iz SAD – sigurno dobro upoznatog sa tokom prvog seta koji je Italijan izgubio od “Ozijevca” Skulkejta.

Dosadašnji mečevi Miše Kecmanovića i Holgera Runea odigrali su se tek nekoliko nedelja jedan od drugog krajem sezone 2023. na dvoranskim turnirima u Bazelu i Stokholmu, pa verovatno nisu previše referentni za večerašnji. Obojica su na Australijan Openu bili stabilnog servisa (samo 1 dupla greška, Rune), ubacili 59% (Miša) I 65% (Holger) prvih servisa osvojili po 72% poena na prvi, odnosno 57% (Miša) i 65% (Holger) na drugi. Rune ima brži prvi (210 – 206) i drugi servis (185 – 167) od Miše, ali je pitanje kako se oni raspoređuju bolje od same brzine. Na riternu su skoro identični (Kecmanović bolji za 1% sa 64%) a po osvojenim poenima na ritern prvog (Miša 29%, Holger 30%) i drugog servisa (53% - 51%) skoro isti. Više prilika za brejk je kreirao i iskoristio naš as (23/9 – 20/7), ali bio mnogo bolji “kradljivac prilika protivnika” time što je odbranio 19 od 23 njihovih prilika za brejk (Rune – 9 od 16). Rune je ostvario više vinera (110 – 104) ali i iznuđenih grešaka, i to značajno (103 – 62).