““Više stotina puta su mi naglasili da noge moraju da budu nisko, jer igra protiv nje to zahteva. Ako se podigneš, odnosno ako nisi nisko, nemaš šta sa tom loptom da radiš. Mislim da sam odigrala vrhunski meč, moja igra je bila tu, ali i da sam sama sa sobom bila dobro na terenu. Bila sam sebi prijatelj što je najbitnije, jer umem sebi da budem neprijatelj. Danas sam baš rekla: „Hajde zajedno da je dobijemo!“ Što bih igrala i protiv sebe ako već igram protiv takve vrhunske igračice. Noge su dobro, OK su, za ovo sam se ja i spremala tokom celih priprema. Svakog dana u kojem treniraš – zapravo se spremaš za ovakve momente. Telo je dobro i na grend slemovima je dobra stvar što imamo dan pauze između mečeva da se odmorimo i pripremimo.”” raduje nas odgovorom Olga.

“Sigurno da je drugačiji osećaj izaći na Rod Lejver Arenu od onog koji imaš kada igraš na terenu broj 14. To je najnormalnija stvar. Nervoza naravno postoji, ali kada izađeš na teren i kada si tu, shvatiš da su dimenzije iste i da je sve isto. Drugačiji je ambijent, ali navikneš se. Lepo mi je bilo dok sam izlazila na teren, bila sam nervozna, i to je OK, ali bila je pozitivna trema. Bila sam ponosna na sebe što sam došla do tog trenutka da kada sam videla raspored, svima sam poslala poruku: vidi raspored. Nole je prvi, ja sam druga, ja sam tek posle njega. To su sve neke lepe stvari koje treba proživeti i uživati u njima, a ne da ih sklanjam u stranu. Meni je trebalo vremena da sve to hendlujem u dobru stranu, nikada da ne odem previsoko, ali i da se ne ugasim. Lep momenat i lep je onaj tunel, ali – na kraju krajeva - idem da igram meč,”iskrena je ona.