“Endi me je prijatno iznenadio kao osoba, jer nisam imao prilike da ga bolje upoznam do sada, pogotovo što smo nismo razvili taj dubinski odnos jer smo bili veliki rivali. Prijatno me iznenadio kakav ima karakter - delovao mi je svih ovih godina smireno, možda i previše u nekim trenucima, i možda ne na terenu koliko van njega. Veoma je svestran, interesantnan, ima široka interesovanja, može da se priča sa njim o raznim temama. Uz to, gaji i taj suvi britanski sarkastični humor koji je sjajan - Čarli je uglavnom njegova meta i na njega se zajedno okomimo pa ga zezamo, tako da imamo puno momenata kada se super šalimo i zabavljamo”, ističe Đoković.