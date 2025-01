Francuski teniser Korentan Mute prošao je kroz pravi pakao na Australijan openu . On je poražen od Amerikanca Lernera Tijena 121. tenisera planete posle skoro tri sata igre (7:6 (12:10), 6:3, 6:3), ali je pravu dramu i horor preživeo uoči ovog meča.

On se onesvestio u svlačionici, a kasnije je u jezivoj ispovesti sve otkrio novinarima.

- Pao sam u nesvest oko 45 minuta pre meča kada sam se tuširao. Ne znam šta se desilo. Bio sam pod tušem, probudio sam se na zemlji. Sve mi je bilo crno, ništa nisam mogao da vidim. Bilo je to neočekivano za mene, jer sam se dobro osećao tokom celog dana, oporavio sam se dobro od prethodnih mečeva, nije bilo nikakvih znakova. Kao da sam pao. Nisam se povredio - rekao je Mute, pa u dahu nastavio:

- Nisam imao vremena. Bilo je to 45 minuta pre meča. Probudio sam se pod tušem. Imam crnu rupu u sećanju. Ne znam šta se desilo. Znam samo da sam proveo 15 minuta u mraku. Nije bilo nikakvih znakova, nikakvog alarma. Nisam imao vremena da se konsultujem sa doktorom, morao sam na zagrevanje. Odradio sam svoje vežbe balansa i vratio vid jer sam bio po malo zbunjen.

- Lerner je bio bolji u svim segmentima. Imao sam neke grčeve u trećem setu, ali sve je bilo dosta brzo. Dosta jak intenzitet, imao sam taktiku, verovao sam do poslednjeg poena i uradio sam svoj posao. Ima 19 godina i impresionirao me kakav je bio i fizički i psihološki. Dva puta je igrao pet setova. Gledao sam meč protiv Medvedeva, iako je trebalo da spavam, završio ga je oko tri ujutru. Stvarno je impresivan. Ja sam ponosan na sebe, takođe, borio sam se, dao sam sve - zaključio je on.