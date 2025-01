Vidi se to i po potezima na terenu. Ne ulazi u veliku nervozu kada ne ide. Ne raduje se previše kada ide dobro. Zadržala je smirenost, a srpski novinari su je pitali da li je tu i uticaj njenog oca Predraga Danilovića pa je tako hladnokrvna.

"Od malena on me najviše učio, isto kao i mama, da u svaki meč uđem sa istim poštovanjem prema svima. I da, kad me neko pobedi ili kada ja pobedim, imam poštovanje, da pružim ruku. Ne plašim se nikoga, nemam razloga za strah. Na kraju dana ovo je sport. Izađem na teren da radim ono što volim."