U prvom setu viđena je apsolutna dominacija devojke iz Španije. Furiozno je krenula Badosa, iskoristila je Olgine greške i već u drugom gemu napravila brejk. Mučila se Olga da stigne do poena, u periodu od trećeg do kraja petog gema osvojila je samo jedan, pa je Badosa ekspresno povela sa nedostižnih 5:0. U zavšnici prvog seta Olga je uspela da se upiše na semafor. Svoj prvi gem osvojila je tek kada je servirala za opstanak u setu. Nažalost, to je bilo sve od Olge u prvom setu. Badosa je ubrzo sigurno privela prvi period kraju - 6:1.