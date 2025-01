“Pretpostavljam da biste poželeli nekog drugog igrača u četvrtfinalu, zar ne? (smeh) Smatram da su igrači koji se na Grend Slemovima nađu u četvrtfinalu sigurno najbolji na svetu, i ako to ne bi bio Đoković – bio bi neko drugi iz vrha. Ipak, ništa mi neće promeniti to što bih sa njim igrao u ovoj fazi, a ne u polufinalu ili finalu. Moguće je da bi bilo malih razlika u odnosu na to kada bismo igrali finale, ali ću I dalje pristupiti tom meču kao svim drugim koje sam igrao protiv njega. Jasno je da će on nastojati da pobedi Lehečku, ali – hajde da vidimo konačni rezultat. Oba igrača su izuzetna, i u slučaju meča sa Novakom – priprema će mi biti istovetna kao pre”, naglašava Alkaraz.