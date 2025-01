ĐOKOVIĆ SRUŠIO LEHEČKU, PA ŠOKIRAO SVET! Novaka pitali za prve utiske, a on uradio nešto što nikada pre nije! Svi su ostali bez teksta, ovo niko nije očekivao!

BRUTALNI ĐOKOVIĆ POČISTIO LEHEČKU! Novak odigrao maestralan meč i na dominantan način stigao do četvrtfinala Australijan opena! Čeka nas spektakl sa Alkarazom!

- Želim da objasnim zašto nisam pričao za medije posle meča. Čovek iz australijskog zvaničnog medija je bio neprijatan prema srpskim navijačima, želim da se izvini. Zbog toga sam to uradio, nisam ništa imao protiv Kurijera ili nekog drugog. Samo želim da objasnim, ostavljam Kanalu 9 da reši ovo kako zna - rekao je Novak, pa dodao:

- Nisam se gledao sa Krejgom, on stalno gleda da ljudi razumeju, igrači, a želim da razume moje želje. Ako želite da me nađete što nisam dao intervju, imao sam svoje razloge... Onda dobro, mislio sam da je to nešto što je bilo potrebno da uradim.