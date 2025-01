“Postoje razgovori na tu temu, ali se još ništa nije utvrdilo, ako mogu tako da kažem. To je pre svega moj projekat, projekat moje porodice, a naročito mog oca. Mi želimo da imamo apsolutnu kontrolu i u koncipiranju, i u pozicioniranju, i u vođenju njega. Da li će se to dogoditi u Beogradu – nadam se da hoće, da li će to biti u nekoj daljoj ili skorijoj budućnosti – to sada zavisi od razgovora sa vlastima. Videćemo kako će se to odvijati, a trenutno je sve u početnoj fazi. Da li bih mogao nešto više o tome da kažem? Video sam da će se Muzej Nikole Tesle proširiti, dobiti novu lokaciju – što je fenomenalno", kaže Novak i dodaje: