Bivša nemačka teniserka našeg porekla Andrea Petković sada je jedna od omiljenih teniskih analitičarki i komentatorki na turneji, i bilo je pravo zadovoljstvo popričati sa njom na srpskom danas na tradicionalnom druženju medija sa legendama.

Prešli smo odmah na brojna pitanja…

Koja su njena očekivanja u vezi meča Nole – Alkaraz?

“Bila sam u pozitivnom šoku kako je Nole odigrao meč protiv Tomaša Mahača. To mu je bio najbolji meč od finala Olimpijskih igara prošle godine. Mislim da nije promašio bekhend sve vreme u toku meča. Toliko sam njegovih mečeva pogledala da sam posle drugog poena rekla da je Nole u top formi. On kada menja pravce bez razmišljanja to je meni uvek znak da je u top formi. I mislim da ko sutra bude pobedio ima velike šanse za osvajanje titule. A ko će to biti, ne znam, nažalost. Volela bih da to znam”, kaže Andrea.

Kako komentarišete ovo što se desilo sa Novakom na terenu, mogli ste vi da budete sa njim na intervjuu umesto Kurijera?

“Da sam ja bila u tom momentu, ja bih sto posto počela da plačem, ali mislim da je Novak u pravu u potpunosti. Meni bi bilo teško zbog mene, ali on ima pravo".

Da li imate neki komentar na izvinjenje voditelja Džonsa i Kanala 9?

“To nisam još videla, ali sam čula da se izvinio. Htela sam da pogledam, ali ja sam 150% uz Noleta u ovoj situaciji".

Šta je ovde bila kap koja je prelila čašu kod Novaka – da li je to nešto što je tinjalo kroz vreme, ili…?

“Mislim da je reagovao zato što ovo nije bilo samo protiv njega već i protiv njegovih navijača. Da je samo on u pitanju, toliko je jak, da može sve da prevaziđe, kao što smo viđali sve ove godine. Njega je to potreslo zbog navijača, ostali nemaju takvu mentalnu snagu kao što ima Nole. To je moja interpretacija, ne znam da li sam u pravu, ali se ovo možda desilo iz tog razloga”.

Kako vidite šanse Saše Zvereva u Melburnu I tokom ove sezone?

“Optimista sam kada je Saša u pitanju i mislim da on još uvek može da osvoji jedan Slem, jer se svake godine popravlja i svake godine unosi nešto novo u igru. Mislim da će ko god da se probije u ovoj donjoj polovini žreba, a u kojoj se nalaze sva trojica koja su sada u najboljoj formi – Nole, Karlos i Zverev – biti favorit za titulu. Za Noleta bi to moglo da bude teško da osvoji jer mora da pobedi Karlosa, pa Zvereva, pa Sinera. Ako to uspe mislim da će mu to biti najveća titula, jer osvojiti u tim godinama, protiv trojice koji su u top formi... Tada bi dokazao da je najveći, ako to već nije do sada pokazao”, uz duhovitu notu završava razgovor sa nama Andrea Petković.

