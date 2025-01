"On sada nije srećan sa Tonijem Džonsom sa Kanala 9, kojeg bi savetovao da nikada ne traži posao kao stend-ap komičar ili pevač na svadbama. Ali kada sva ova zbrka oko priloga koji traje 18 sekundi sa Australijan opena prođe, a hoće, treba tiho da se 'naduva'. Pre nedelje, on je bio TV ličnost, a sada (hvala ti, Novače) ima međunarodnu vidljivost kao 'poznati sportski novinar.'"

"Australijan open često 'prodaje priču' da donosi zabavu, da nije samo teniski turnir. Ni na kojem turniru ne možete baš da pronađete vodene tobogane za decu i barove za one odrasle. Džons je mislio da se samo šalio, Đoković je to shvatio ozbiljno. Neki od njegovih navijača, lideri grupa, kao i srpski ambasador su nastavili u istom tonu. Ali ako se desetostruki šampion već oseća nerespektovanim, onda možda može da se zapita zašto mu su mu dati uslovi iz snova. Problem sa vrućinom nije postojao, sve dok Novak nije zaigrao. Svi njegovi mečevi su bili na 'Rod Lejver Areni', dok je njegov sledeći rival Karlos Alkaras prokuvao na suncu tri puta. Pogledajte okolo. Gaza. Ukrajina. Tramp.... Novak protiv Tonija - ozbiljno? Hajde samo da nastavimo. Igrači spremni? Igrajte".

"Svi oni koji su osetili nepravdu, da li je ona bila stvarna ili ne, ne treba da budu podsećani na to, bar ne javno. Đoković, koji je najzdraviji i najspremniji čovek na planeti je bio deportovan iz Australije pre tri godine zbog toga što je stavio u opasnost svakog Australijanca. Mislim, zaista? Džons je započeo svoju priču 'Novak je precenjen, Novak je to bio, Novak... Izbacite ga', a poslednji deo je bio najviše problematičan, ako uzmemo čitavu istoriju. Bila je to izjava iskusnog prezentera na televiziji, koja je odjeknula na loš način, očigledno posebno za Novakove navijače. Sve to otvorilo je i ličnu ranu koju je najveći šampion ovog slema imao na Australijan openu."