Specijalni izveštač Kurira iz Melburna: Vuk Brajović

Slušaj vest

Tomi Has je uvek jedan od najelokventnijih sagovornika na tradicionalnom druženju medija sa legendama teniskog sporta koje se dešava tokom druge nedelje Grend Slemova. Sa aktuelnim direktorom Mastersa u Indijan Velsu razgovor smo i ovoga puta otvorili najaktuelnijim temama, i prvom među njima – četvrtfinalnim mečom Đoković – Alkaraz.

“Teško je imati bolji meć od toga, zar ne? Sve oči koje prate tenis širom sveta će biti uprte ka njemu, jer ga mnogi percipiraju kao još jedan sudar mlade super-zvezde Alkaraza sa istorijskim velikanom kakav je Novak. Siguran sam da ćemo svi uživati u ovom izuzetno uzbudljivom meču”, otvara razgovor Has.

U tehničkom smislu – šta je to što mislite da bi Alkaraz i Đoković trebali da prikažu da bi povećali šanse da dobiju ovaj meč?

“O tome bih mogao da pričam dosta dugo, ali smatram da obojica dobro znaju šta je to što bi trebali da urade. Obojica igrača imaju veoma mali broj slabosti, i svesni su toga da će odlučujući faktor biti korišćenje prilika koje budu stvarali kako bi došli do prednosti, i da na tom mestu budu u pravo vreme. Uz to, biće važno ograničiti broj neiznuđenih grešaka – odnosno iskoristiti prilike, šanse i prednosti koje su budu ukazivale u tim malim detaljima. Svesni smo toga da će obojica otvoriti meč veoma agresivno i dinamično u izuzetnom ambijentu Rod Lejver Arene. Novak poseduje izvesnu inicijativu iz odlično odigranih prethodnih mečeva, uz veliku podršku i motivaciju koju će dobiti od Endija i njegovog tima iz boksa kako bi bio maksimalno fokusiran, što očekujem da će biti. U svetu tenisa postoje tek dva-tri igrača koja su u stanju da pobede Đokovića kada je toliko spreman, a jedan od njih je Alkaraz. On je do sada prikaza odličnu formu, takođe veoma posvećen i usmeren ka velikom karijernom ostvarenje da postane najmlađi igrač u istoriji koji je osvojio Karijerni Slem. Biće to sjajan meč”, siguran je Nemac.

Foto: VBKS

Koji je bio vaš prvi komentar kada ste čuli da će Endi postati Novakov trener?

“Trebalo mi je malo vremena da o tome bolje razmislim, ali što sam više mislio o tome – više mi se činilo da je to zapravo sjajan potez, da budem iskren. Endi je imao veoma bogat fond iskustava iz igračkih dana, poznaje Novakovu igru izuzetno dobro i tip je ličnosti koji Novaku može pružiti nešto što drugi treneri možda ne bi mogli u ovom trenutku. Ne postoji veliki broj trenera ili bivših igrača koji bi mogli da ga podrže, podstaknu, pruže mu ono što mu je potrebno u godini koja se možda ispostavi kao jedna od poslednjih u njegovoj karijeri. U fizičkom smislu Novak izgleda veoma dobro i ne želim da u tom pogledu dajem bilo kakve prognoze. Smatram da je ovo sjajno za tenis, da će Endi i Novak jedan drugog motivisati ka napretku i usavršavanju, i da su obojica veliki takmičari u duši. I Endi želi da u ovoj ulozi osvoji Australijan Open, ima sjajnog “konja za trku” i nastojaće svim silama da je pobedi”, objašnjava Has.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković i Endi Marej Foto: Reuters, Pritnscreen/Instagram, EPA/Kerim Okten

A kada se Novak bude penzionisao, koje igrače vidite kao najveće izazivače vodećim aktuelnim asovima tenisa Sineru i Alkarazu na ATP listi, na Grend Slemovima?

“Tu će biti igrači koji već redovno predstavljaju izazov – Zverev, Medvedev, Rune. Zverev je više puta bio blizu osvajanja Slema, u finalu Rolan Garosa tek nekoliko poena je stvorilo razliku za konačni ishod. Sada je izuzetno spreman, igra naredni meč protiv Tomija Pola – i to će biti veliki test za njega jer je od Amerikanca izgubio u poslednja 2 meča koji su igrali. Veoma je “naoštren”, oseća se pobednička aura oko njega i ako pobedi Pola – možda će biti u prilici da iskoristi zamor koji bi Đoković ili Alkaraz mogli da osećaju posle njihovog očekivano dugog meča. Takođe, u ovom trenutku ne možemo da predvidimo šta će se dešavati sa Sinerom, i pre nego što se osvestite – eto prilike za iznenađenje. Kada ste prvi ili drugi nosilac na Slemu, u načelu biste trebali da imate malu prednost nešto povoljnijeg žreba koji vam ograničava broj izuzetno teških protivnika kako biste došli do finala”, kaže Has, i dodaje:

“Nikada ne znate ko novi može da se pojavi nov na sceni – kao što je sada mladi Brazilac Fonseka. Čini nam se da ne postoji nešto što on ne može da uradi, da igra veoma jako – i da je sve što mu je potrebno da dobije malo iskustva i sazre u takmičarskom smislu u narednim sezonama. Biće to igrači koji su gladni pobeda, spremni da treniraju izuzetno puno I kvalitetno, kojima će rasti samopouzdanje posle svake sledeće pobede, koji će u teniskom smislu “procvetati”. To vidimo kod mladih Amerikanaca: Lernera Tiena, veštog tehničara koji je veliko iznenađenje turnira, levoruk igrač koji igra veoma pametno – i Aleksa Mikelsena, koji je do sada igrao odlično i sa puno samopouzdanja, protivnika Aleksa De Minora, gde je Australijanac verovatno favorit u ovom meču. Oni će sigurno motivisati ostale tenis-tinejdžere širom sveta da veruju u svoje uspehe u narednim godinama”.

Kako poredite ulogu tenisa u svetu sporta danas u odnosu na vaše vreme, i šta nam njegova budućnosti nosi?

“Tenis se nalazi u odličnom stanju, jedan je od najpopularnijih sportova – i to će I ostati. Događaji poput ovog su obožavani od strane publike širom sveta, a izazovi koji postoje su nam dobro poznati: tenis ume da bude predugačak, posebno neki mečevi na Slemovima koji se kod muškaraca igraju u pet setova, ali je to format od istorijske važnosti i ne možemo tu ništa previše da menjamo. Neki elementi sporta doživljavaju važnu evoluciju – kao što je uvođenje tehnologije “oka sokolovog”, zatim elektronskih linijskih sudija; možda bismo mogli da dodatno ubrzamo igru time što bi se igralo na nec pri servisu, kao što je slučaj u koledž tenisu. Tenis takođe odlikuju neverovatne fizičke predispozicije igrača, i ako niste uživo videli manifestacije te tvrnje – odnosno ako pratite tenis samo preko malih ekrana – ne biste verovali šta su danas igrači sve u stanju da urade. Čini vam se da se neiznuđene greške dešavaju previše često, ali je činjenica da igračima loptice dolaze pri brzini od preko 100 milja na sat, i da oni koristeći svoj atleticizam pokušavaju da ih što bolje plasiraju dalje u razmenama. Teško je u tim uslovima igrati “na finese”, probajući slajs udarce ili otvarajući oštre uglove, jer će inače protivnici iskoristiti bilo kakav lošije ili kraće izveden udarac kako bi vas stavili na muke. U tom smislu sam zaista impresioniran time šta je Alkaraz u stanju da uradi proteklih nekoliko godina, i posmatrajući tenis iz prvog reda – kao što se gleda košarka – ono što igrači izvode na terenu je zaista neverovatno. Zbog toga smatram da je tenis u odličnom stanju, i da su sjajna vremena pred nama”, zaključuje razgovor sa predstavnicima srpskih medija u Melburnu Tomi Has.

Bonus video: