“Ohhh, nemam pojma. Imate jednog od najvećih igrača svih vremena protiv momka koji nastoji da ga nasledi u tom mestu, sa punim pravom. Stvarno ne znam šta da kažem. Ako bih morao – možda bih izabrao Alkaraza. Jedini razlog za to bi bio to što Novak u skorije vreme nema neke velike pobede kao što ih inače ima. Ipak, mrzim da dajem takve prognoze”, jasan je on.

"Probudio sam se i video sam šta se desilo, probao sam da uvidim kontekst, da sagledam obe strane. Bilo mi je žao Džima Kurijera... Verujem da su se neke reči izgubile u prevodu - jeste šala, nije šala... Posve je lično kako čovek želi da prihvati tu vrstu stvari. Mogu ja da sedim na kauču, da čitam i da se nasmejem, da osuđujem, ali ne radi se o meni, već o Novaku. On će se odnositi prema tome kako on želi, a on se uvredio. S druge strane, Toni možda razmišlja – možda jesam zeznuo stvar – a zaista nisam hteo; no, sada je prekasno, već je sve izašlo u javnost. Takve stvari se ponekad dešavaju, i zaista je šteta za ceo turnir" kaže Rafter.