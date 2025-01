Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna: Vuk Brajović

Došli smo do “veličanstvenih osam” u konkurenciji muškog singla na ovogodišnjem Australijan Openu – od kojih su petorica (Siner, Zverev, Alkaraz, Đoković i u poslednje vreme De Minor) stabilni članovi Top 10 selekcije, a preostala trojica (Pol, Šelton, Sonego) traže svoj prvi plasman u tom elitnom društvu tokom narednih meseci aktuelne sezone. Ako bismo sudili po narednim protivnicima na putu do četvrfinala – Siner i Zverev kao prva dvojica ATP rang liste su se dobrano okoristili o svoje mesto na njoj – dobivši za protivnike De Minora i Pola, gde je duel Alkaraz – Đoković neuporediv po kvalitetu, a u odnosu na ostale mečeve meč Šelton – Sonego skoro zanemarljiv. Ipak, i u ovim postavkama neki uglovi “štrče”, kao na primer to što Tomi Pol nikada nije izgubio meč od Zvereva (2:0) a Đoković ima obe pobede na hardu protiv Alkaraza (4-3 za 37-godišnjeg Srbina) koji je na toj podlozi započeo pravljenje svoje Grend Slem kolekcije.

U prvom meču dana na Rod Lejver Areni Zverev i Pol nastoje da pobedom izjednače svoj najbolji dosadašnji plasman na ovom turniru, što bi u slučaju Zvereva bilo treće polufinale u Melburnu (posle 2020. I 2024.) a Pola – drugo (posle 2023.) Ako Saša pobedi Tomija, postaće najuspešniji Nemac u Melburnu svih vremena sa 30 pobeda (pretekavši Bekera). Ako Pol bude bolji, postaće drugi aktivni američki igrač koji je učestvovao u više od jednog Grend Slem polufinala (posle Tijafoa) – kome bi mogao da se pridruži sunarodnik Šelton ako bi pobedom nad Sonegom i on ušao u svoje drugo polufinale Slema. Nemac za protivnika po 12 put u Australiji ima igrača iz Top 20 selekcije, uz neslavan skor od 4 pobede i 7 poraza, od kojih se ističe pobeda nad Alkarazom u četvrtfinalu prošle godine. Saša nije bio dobar finišer I na ostalim Slemovima do sada, uz samo 13 pobeda ili 35 meča odigranih protiv igrača iz Top 20, ali je pobedio u 8 od poslednjih 9 koje je igrao protiv igrača iz najboljih 20. Jedini koji ga je pobedio je iz Melburna već eliminisani Fric – u polufinalu ATP Finala. Ukupni skor Zvereva protiv igrača iz Top 20 selekcije na ATP turneji je 106 – 102, što zaista nije impresivno.

Sa druge strane, Tomi Pol nastoji da na Slemu pobedi po drugi put igrača iz Top 20 selekcije, jer je u dosadašnjih 9 mečeva jedino uspeo da pobedi Dimitrova u drugom kolu upravo ovog turnira 2020. Novak ga je pobedio u njegovom jedinom polufinalu ovde – ujedno i prvom meču protiv Top 20 igrača pri kraju turnira. Do sada u ni jednom od 5 pokušaja Amerikanac nije uspeo da pobedi Top 5 igrača na Slemu, a ni na drugim turnirima nije bio bolji (1-7). Njegov ukupni skor protiv Top 20 igrača na turneji je loš (26 pobede, 43 poraza), protiv Top 5 komparativan (7-13), a jedina pobeda nad Top 5 igračem nastala je boljom igrom protiv Medvedeva na Rimskom Mastersu prošle godine .

Dvadeset Grend Slem titula deli Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića pred njihov nastup u poslednjem terminu dana na Rod Lejver Areni (ne pre 10:30 ujutru po našem vremenu) – što će biti povoljno za gledaoce u Evropi. Ovo je prvi put da se susreću pre polufinala na turniru svih kategorija i prvi meč na Grend Slem turniru koji se igra na betonskoj podlozi. Ako bi Karlos dobio Novaka, postao bi tek drugi igrač u Open Eri koji je sa 21 godinom ili mlađi uspeo da uđe u polufinale sva četiri Grend Slem turnira – posle Đokovića, koji je sa 20 godina postao prvi igrač tog uzrasta koji je dospeo do polufinala I kasnije trofeja u Melburnu 2008. godine.

1/15 Vidi galeriju Novak Đoković protiv Jiržija Lehečke Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ovo je prvi meč dvojice sjajnih asova kojih deli skoro celih 15 godina posle onog epskog finala na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, kada je Novak postao tek peti teniser u istoriji koji je osvojio Zlatni Slem. Uz njih dvojicu, još Zverev ima zlato sa Olimpijade u Tokiju (2020.) a Pol bronzu iz Pariza u dublu. Ovo će biti prvi meč dvojice igrača iz Top 10 selekcije u Melburnu ove godine, gde je Alkaraz do sada izgubio u oba meča protiv igrača iz deset najboljih u Melburnu – Beretinija (#7) u trećem kolu 2022. i Zvereva (tada #6) prošle godine u četvrtfinalu. Zvuči neverovatno, ali je #18 Džek Drejper najveći “skalp” koji je Alkaraz u dosadašnjim nastupima na Australijan Openu uspeo da “skine” – predajom Britanca u osmini finala aktuelnog Slema. Na drugim “mejdžorsima” Španac je neuporedivo uspešniji, I nada se da će nastaviti niz od 5 uzastopnih pobeda nad Top 10 igračima, gde je poslednji poraz na ovom nivou takmičenja zabeležen upravo protiv Zvereva u prošlogodišnjem četvrtfinalu. Na Slemovima ima 11 pobeda i 6 poraza protiv Top 10 igrača, kao i 35 pobeda i 20 poraza sveukupno na turneji.

Novakov poraz od Sinera (#4) u polufinalu prošle godine okončao je impresivni niz od 14 uzastopnih pobeda protiv Top 10 igrača u Melburnu. Poslednji put pre tog slučaja je izgubio od tada #8 Stena Vavrinke u četvrtfinalu turnira 2014. Protiv Top 10 igrača ima ukupno 25 pobeda i 6 poraza na Australijan Openu. Od pobede nad Medvedevom u finalu Ju Es Opena 2023. Novak nije pobedio Top 10 igrača na Slemovima – izgubivši od Sinera ovde u polufinalu i Alkaraza u finalu Vimbldona prošle godine. Protiv Top 10 igrača u dosadašnjoj karijeri je ostvario 69 pobeda I 33 poraza protiv Top 10 igrača na Slemovima I 259 pobeda I 116 poraza na turneji.

Novak je ove godine odigrao 7 mečeva i izgubio 1 od Opelke u Brizbejnu, dok je Alkaraz preskočio sve uvodne turnire i zabeležio 4 pobede u Melburnu – provevši na terenima Melburn Parka do sada 7 sati i 43 minuta (3h 17min manje od Novaka). Čuveni meč iz finala Sinsinatija 2023. u kome je Novak fizički i igrački vaskrsao da bi pobedio mladog izazivača u 3 seta jedini je koji su njih dvojica igrali u sličnim uslovima (tvrda podloga, na otvorenom), pa će sećanja iz tog klasika mnogima sigurno ući u procene mogućeg toka i ishoda i ovog meča. I tada je Novak pobedio Karlitosa na jednom slemu (Pariz) pa izgubio na Vimbldonu – a zatim ga ponovo pobedio u Sinsijatiju, kao što je bio slučaj u njihova naredna/poslednja tri meča (pobeda Torino, poraz Vimbldon, pobeda Olimpijske igre Pariz). Činjenica da je Alkaraz u Melburnu do sada imao neuporedivo lakše protivnika od Novaka (Ševčenko 3:0, Nišioka 3:0, Boržeš 3:1 i Drejper (predaja posle 2:0) može da bude varljiva prednost za njega, jer ako je protiv Boržeša izgubio set – onda bi mu možda bilo i teže protiv odličnih verzija Farije, Basavaredija – a tek Mahača i Lehečke (1-1, 1-0 u međusobnim mečevima do sada).

Ako je Alkaraz imao “šaren” put od početka turnira do četvrtfinala, Novak je – iako su delovi mečeva koje je igrao bili teški za gledanje i nabijeni strepnjom – ostvario određenu gradaciju u igri koja odgovara tipu ciljeva koji ga čekaju u samoj završnici. Debitanti na Slemovima Basavaredi i Farija su mladi I neustrašivi budući asovi ovog sporta koji odlično pokrivaju teren i – u slučaju Farije – raspolažu i sjajnim servisom i igrom iz terena. Mahač i Lehečka su “paket” tih vrlina ali mnogo više afirmisani i formirani na turneji, sa pedigreom koji je realno prestavljao opasnost za Novaka čak i u Grend Slem formatu jer su ga igrali već toliko puta. Kada se iskombinuju kvaliteti sve četvorice, to predstavlja pravo “kondicioniranje” za meč protiv Alkaraza – a zatim, kroz Zvereva i njegove fizičke i igračke specifičnosti – nadalje do Sinera. Karlitos preko puta sebe nije imao nikog sličnog Novaku Đokoviću (što inače nije lako ni naći), pa će u pripremama za naredni meč morati da sklapa mozaik iz njihovih prethodnih nastupa, što je ipak dosta posredna mehanika..

Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naravno, njih dvojica posle 7 dosadašnjih mečeva se odlično poznaju, prepoznaju paterne igre i strateške zamisli jedan drugome – pa je najčešće odlučujući faktor (osim fizičkog stanja, narušenog kod Novaka na prošlom Vimbldonu i Karlitosa na pretprošlom Rolan Garosu) stanje mentalne pripreme i fokusa na ono što obojica anticipiraju da će onaj drugi želeti da igra. Novak će imati dva “sveta” zadatka od samog starta – kako bi otupio oštricu i nastojanje Alkaraza da nametne svoju inicijativu: besprekoran prvi I drugi servis i dubok ritern “pod noge” Alkarazu, posle čega će tražiti što brže poene kroz agresivan ali dobro procenjen ulazak u teren i otvaranje oštrijih uglova koliko je to god moguće učiniti sa Alkarazovim lopticama. Obojici će biti izuzetno važno da od početka konvertuju što više prilika za prednost I brejk koje budu stvorili kako bi se kod onog drugog umanjivalo samopouzdanje i kreirala tenzija, odnosno dolazilo do što većeg broja grešaka svih vrsta. Novak neće smeti da dozvoli Alkarazu da se razmaše sa osnovne linije – jer će biti neuporedivo teže juriti njegove loptice ovde nego na šljaci Šatrijea, već da mu remeti ritam, tera da stalno menja poziciju iz koje bi nastupao, ne dozvoli da uspostavi zonu komfora, pronađe idealne dužine udaraca i “pusti ruku” koja će ga probijati na osnovnoj liniji i oduzeti vreme da se postavi na udarac. Teško je da će Novak moći da parira njegovoj brzini, ali bi mogao da ga natera na greške kroz tu brzinu time što bi “otvorio geometriju” Alkarazovog dela terena posle dobrih servisa i riterna, što bi Španca dovelo u poziciju da snagom potisne Novaka iz nadiranja – dovodivši do povećanja broja loptica koje bi završavale u autu. Uz ovakve loptice i noćne uslove za igru – koje se I ove godine “rasčupavaju” posle nekoliko gemova – obojica će morati da budu svesna da možda neće moći dovoljno često da probijaju jedan drugog koliko bi želeli u redosledu njihovih udaraca, pa će biti zanimljivo videti kakav Plan B bi u tim situacijama izvodili – i ko će više verovati u sebe da rizike koje to nosi preinači u prednosti.

Ono što je možda najvažjije po mnogima – faktor iskustva I mentalne pripreme za meč ovakve ultimativne važnosti – izgleda da se dobro formira kod Novaka Đokovića. Kao što smo i konstatovali pred meč Dejvis Kupa protiv Grčke u razgovoru sa Novakom – a što je i Novak sam ponovio posle pobede nad Lehečkom (“kada sam spreman, ne postoji igrač koga ne mogu da dobijem”), naš as u ovom trenutku oseća da se “zaključao” u pobednički mod - stanje svesti u kome apsolutni fokus, vizualizacija i motivacija dovode njegovu igru u stanje skorog savršenstva efikasnosti i realizacije zacrtanog, uz mogućnost da podnese bilo koji nivo fizičkog izazova u tom procesu. To je ono što je, između ostalog, demonstrirao dobivši Alkaraza u finalu olimpijade, nešto više od 5 nedelja posle operacije meniskusa u Parizu i odigranog Vimbldona. Od tada Novak zaista nije briljirao, izgubio od Popirina u 3.kolu Njujorka i Sinera u finalu Šangaja – ali i napravio vremenski, mentalni, fizički I duhovni otklon – i podstaknut I motivisan “faktorom Mari” – vratio sebe u dobro poznatu “zonu svemogućnosti” gde on bukvalno izmišlja granice svojih mogućnosti kroz dati meč.

Tvrdeći da je sve što je potrebno da bi Novak ostvario svoju petu i možda najvažniju pobedu protiv Alkaraza je da samo uđe u taj poseban mod zaista ne može da bude shvaćeno kao neka sportska tautologija, jer je ipak taj isti Alkaraz pobedio Novaka na turniru na kome se – posle Melburna – smatrao za možda jedinog izrazitog favorite da ga osvoji (Vimbldon) i demonstrirao moć da neverovatnom energijom i raznovrsnošću odgovori na sve Novakove igračke I taktičke varijante. I zbog toga – nema boljih reči nego poželeti svakom ljubitelju tenisa da bez ograničenja i opterećenja uživa u svakom momentu još jednog izdanja novog klasika – koji će sigurno pružiti tenis za pamćenje.

Kurir sport