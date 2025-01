Sa druge strane Tajvanka je pozdravila obe igračice, a Ukrajinka samo Džangovu, do je "iskulirala" Mladenovićevu.

Kristina je Srpkinja koja je odrasla u Francuskoj i igra pod zastavom ove zemlje, ali uvek ističe svoje srpsko poreklo i koliko je ponosna na to što je Srpkinja.

- Ako želiš moje iskreno mišljenje, mislim da me protivnički tim probudio jer su pokazivali malo nesportskog ponašanja tokom mog servisa. Baš sam se iznervirala. Pomislih: 'U redu, ako ovako počinje meč' – i to me razbudilo.