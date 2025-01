Legendarni Australijanac Pol Meknami, koji je pružao podršku Novaku Đokoviću i kada se to "nije smelo", ponovo je stao u odbranu najboljeg svih vremena.

Bivši šampion u dublu, koji je bio direktor Australijan opena od 1995. do 2006. godine, do detalja je opisao čitav događaj.

"Za Novakovo dobro, o čemu je Toni Džons razmišljao kada je rekao "izbacite ga" u prenosu za "Nine News"?

Svi koji su iskusili nepravdu, bilo da je percipirana ili stvarna, ne žele da se podsećaju na to, naročito na tako javan način. Đoković, verovatno najzdraviji i najspremniji momak na planeti, bio je deportovan iz Australije pre tri godine zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti običnih Australijanaca. Mislim, stvarno?

Oni su to učinili, ne znajući da će Džons u segmentu pokušati da bude duhovit i započeti svoj navijanje: Novak, on je precenjen, Novak je prošlost, Novak, izbacite ga. Drago mi je što me ne mogu čuti." Poslednji deo je očigledno najuvredljiviji, s obzirom na istoriju.