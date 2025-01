"Još uvek sam na terenu, onda ne mogu da se žalim. Počeli su da rade ti lekovi i zaista su mi pomogli. Uzeo sam još jednu dozu, zvuči užasno, ali zaista je tako. Nakon što je bio gotov drugi set koji sam izgubio osećao sam se sve bolje. Kažem još jednom ti lekovi su počeli da me opuštaju, ali videćemo kako će biti sutra kada dejstvo prestane. Ali moram sada da uživam, Čuo sam tvoje pitanje, ali sam iznenađen što su moja deca ovde. Hvala vam što me još podržavate, ali morate da idete na spavanje. Ne želim da pričam o nima, da se vratim na tenis!"

Dosta je velikih mečeva uspeo Novak da pobedi povređen i to mu je pomoglo da sada bude bolji i da zna tačno na koji način treba da igra. "Kada se vratim na 2023. imao sam sličnu povredu ovoj, od početka turnira me pratila i morao sam da regujem. U tim situacijama ste vrlo, vrlo nervozni. Tu su usponi i padovi, svaki poen može da momentum može da prenese na drugi stranu. Kada igrate protibv pampiona kakav je Karlos Alkaraz on vas gura. Iz te perspektive toga što mi se dogodilo i te 2023. godine to i je pomoglo da igram, budem agreivniji, da skraćujem poene, to je bilo potrebno", rekao je on.