Srpski teniser Novak Đoković izjavio je posle pobede nad Karlosom Alkarasom da je to bio jedan od "najepskijih" mečeva koje odigrao na Australijan openu.

„Ovo je bio najbolji meč turnira za mene i odigran do danas. Presrećan sam što sam ga završio u 4 seta. Karlos donosi jedinstven intenzitet i energiju na teren, i zahteva od protivnika ono najbolje da bi ga pobedio“, otvara konferenciju za medije posle ove izuzetno važne pobede nad Alkarazom Novak Đoković.

„Na početku je meč bio izjednačen, sve do moje povrede krajem prvog seta. Vratio sam se posle medicinske pauze, uspeo da osvojim drugi i počeo bolje da se osećam i krećem krajem drugog. Svaki set je bio neizvestan, publika se uključila u meč, sve je ličilo na finale; obojica smo dali sve od sebe na terenu i ljudi su to videli i pozdravili“, opisuje nam Đoković

„Iskusio sam razne izazove kroz karijeru, a iz njih stvarao pobedničku energiju koja je presuđivala ishod mečeva i turnira. Ne sećam se skoro niti jednog Slema koji sam odigrao a da nije sadržao neku dramu. Puno toga se dešava na tom putu, a u slučaju aktuelnog Australijan Opena - srećan sam zbog svojih igara tokom celog turnira do sada - a naročito večeras - protiv jednog od najboljih igrača u proteklih nekoliko godina!“

Na kraju meča je primećeno da je čvrsto zagrlio Endija Mareja, sa kim on i članovi njegovog tima prolaze jedan veoma zanimljiv period, pravi test...

„Osetio sam da želim da se posebno pozdravim sa Endijem na kraju ovog meča. Svakog dana postoje izazovi u našoj saradnji koje ljudi ne vide. On je veoma posvećen ostvarenju uspeha na ovom turniru i mojoj karijeri, i to je bio gest poštovanja prema njemu - što je pristao da radi sa mnom, što celom timu daje podršku. Ovo je bila velika pobeda za mene i Endija, i zbog toga sam pošao da se pozdravimo,“ prenosi nam Novak.

„Veoma slična povreda kao i 2023, ali ne mogu da iznosim detalje – jer ih, uostalom, još i ne znam. Nisam uradio snimak i detaljne testove, već samo prvostepeni test sa fizioterapeutom u svlačionici na medicinskom tajm-autu, kada su me bandažirali i dali prvu dozu lekova. Uzeo sam drugu dozu početkom 4 seta – ali sada kad se povreda hladi osećam bolove.“

Da li je pratio to kako Karlos reaguje na njegovu povredu – i iz toga izvukao neke zaključke kako bi trebao da igra?

„Video sam da je Karlos počeo da okleva, da se malo stegao – i odlučio sam da to iskoristim. I ja sam često bivao u sličnim situacijama kada je protivnik povređen ali nastavlja da igra, a onda vi počinjete da paničite u svojoj igri. Nisam se dobro osećao početkom drugog seta, shvatio da moram da igram agresivnije, ušao u teren, i početkom 4 seta nisam osećao fizička ograničenja usled povrede. Tek pri kraju 4. sam ponovo počeo da osećam bol, što se i odrazilo na igru. Sa moje strane ga potpuno razumem, jer znam da mu nije bilo jasno da li je protivnik ozbiljnije povređen i ograničenih sposobnosti“ kaže Novak, i dodaje:

„Čini mi se da je više gledao u mene nego u samog sebe. Ja sam se trudio da više posmatram sebe, održavam moj servis i stavim pritisak na njega. Tada se odigrala promena u toku meča. Došao sam u poziciju iz koje bih mogao da izborim brejk, ostvario to na 5-4 i uzeo set.Kada sam izjednačio u setovima, bolje sam se osećao, a tada je on počeo da se usteže i igra lošije sa osnovne linije, promašuje – a ja krenuo da igram mnogo slobodnije.



Kada se ovo desilo, zaista me je podsetilo na 2023. Kada me je Džim Kurijer to pitao na terenu posle meča, zaista mogu da se složim sa tim da je deo osećanja od tada svakako bio prisutan I većeras. Verovatno će biti prisutan I u petak. Zaista ne znam šta će se dešavati u nekoliko narednih dana, ali se nadam najboljem, “ zaključuje Novak.