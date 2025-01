Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Razočaran ali kao uvek priseban i ljubazan bio je Karlos Alkaraz na konferenciji za medije po izgubljenom četvrtfinalu Australijan Opena od Novaka Đokovića.

Upitan ko je sada za njega favorit da osvoji turnir, Alkaraz kaže:

“Videćemo kada se završe preostala četvrtfinala, ali smatram da su to Janik, Novak I Saša – bez da ikoga izdvajam!”

Zbog čega je bilo tako teško igrati protiv Novaka posle njegove povrede?

"Iskreno, osećao sam da kontrolišem meč, I da sam mu dozvolio da se u njega vrati. Moja najveća greška danas je bila to. U drugom setu sam morao da igram bolje i teram ga da se zamara do krajnjih granica, što sam propustio. Posle toga je počeo bolje da se oseća I izuzetno podigao nivo igre. Ali kad Novak igra ovako, zaista je veoma teško suprotstaviti se. Imao sam šanse, meč je bio veoma neizvestan – ali je većina odlučujućih poena pripala njemu. Teško je pronaći pravi put do pobede kada Novak igra ovako dobro

Šta se desilo u vašoj glavi te ste Novaka pustili da se vrati u meč?

“Kada vidite da se neko fizički muči, često ne možete da nastavite da igrate na prethodnom nivou. Istovremeno razmišljate o tome da ne biste smeli da počnete da grešite, i više ne udarate lopticu kao što ste to do tada radili. Mislim da je on odigrao puno izuzetnih udaraca, počeo da igra agresivnije i da se ne kreće previše od drugog seta. Načinio je veoma mali broj grešaka, ostvario prednosti i održao je do kraja setova. Veoma je teško prevazići takvu situaciju u momentima kada se to dešava sa protivnikom a vi igrate bolje od njega.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković protiv Karlosa Alkaraza treći set Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta ste primetilu u njegovoj igru u drugom – a zatim u trećem I četvrtom setu?

“Svi su videli da se u drugom mučio pri kretnji. Ne znam da li je to bilo više izraženo pri nameštanju na forhend ili bekhend, ali je bilo jasno da se mučio. U trećem i četvrtom setu – nisam primetio nikakve probleme u tom smislu. Ne kažem da se pretvarao da je povređen, samo kažem da zaista ne znam šta je bilo posredi. Svima je bilo vidljivo da se mučio u drugom, a onda u trećem I četvrtom odigrao sjajno I bez tih komplikacija u kretnji.”

Novak je rekao da ja ovo bio jedan od najboljih mečeva koje je odigrao u karijeri.

„Uvek kada mi igramo, to je garantovano odličan meč iz ugla obojice. Jedan drugog teramo do krajnjih granica. Igrali smo sjajne poene, razmene, bilo je toliko neizvesnih poena u trećem i četvrtom setu naročito. Srećan sam što sam doživeo ovakvo iskustvo sa samo 21 godinu, kako da prevaziđem izazove situacija. Imam samo 21 godinu ali sam već toliko doživeo, i sjajno je što to iskustvo delim sa jednom od najvećih svih vremena. Ponosan sam na to što je Novak to rekao o ovom meču, odlazim iz Australije podignute glave“, kaže Alkaraz.

Nisam ništa rekao u smislu toga da se pretvarao da ima povredu. U drugom setu je bilo primetno da je imao probleme sa kretanjem, ali tu oni bili potpuno neprimetni do kraja meča. Ništa drugo nisam implicirao“,

Upitan da li je i u ovom Grend Slem meču mogao da malo bolje rasporedi energiju, Alkaraz kaže:

„U nekim mečevima nisam čuvao energiju, igrao za publiku, vikao „Vamos“ svako malo – ali sam naučio kroz vreme da se u tom smislu bolje postavljam. Verovatno sam mogao bolje da sačuvam snagu i na ovom meču, ali se slažem da bih više voleo da sam mirniji u više situacija.“

Kurir sport