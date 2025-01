Posle svega je reagovao i Novak koji je odbio da da izjavu na terenu posle trijumfa protiv Jiržija Lehečke i istakao je kako će nastaviti sa tom praksom sve dok ne dobije izvinjenje koje je brzo posle toga ipak stiglo na njegovu adresu. Ovaj slučaj "zapalio" je svet tenisa, a sada je Novaku stigla i neočekivana podrška i to od Bena Šeltona , tenisera sa kojim je imao razmirice tokom prošlosti.

Šelton, poznat po "spuštanju slušalice" rivalima posle pobeda (kasnije je i Novak Đoković njemu "spusio slušalicu" nakon trijumfa na US Openu), savladao je Lorenca Sonega sa 3:1 i plasirao se u polufinale Australijan opena. Posle meča Amerikanac je rešio da digne glas i stane na stranu Novaka Đokovića, te žestoko kritikuje australijske novinare.

- Jedna stvar koju samo želim da kažem pre nego što završimo. Bio sam pomalo šokiran ove nedelje kako su novinari tretirali igrače. Ne mislim na čoveka koji je ismevao Novaka, mislim da to nije bio samo jedan događaj. Primetio sam to kod različitih ljudi, ne samo kod sebe - rekao je on, pa se dotakao i meča Medvedeva i Tiena: