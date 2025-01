Bivši trener Novaka Đokovića, legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević , veruje da srpski as može do titule u Melburnu.

"On je genije, on je perfekcionista. Ono što je bilo dobro danas, nije dobro sutra. Kod njega nije dovoljno biti spreman, već 24 časa je stanje uzbune. I to sam shvatio i to mi je u redu. Kod njega je važan i pristup meču i tretiranje tela. Jer kada vidite u njegovoj karijeri između njega Rafe, Rodžera i Endija, on je najbolje fizički pripremljen, najmanje se povređivao", istakao je Ivanišević.