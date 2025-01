Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

U neizvesnosti koja vlada u pogledu Novakove povrede sa meča protiv Alkaraza, sam Novak nam je pružio veoma važnu informaciju time što je rekao da je u pitanju povreda nalik onoj iz trijumfalne 2023.

To je poslednji put da je Đoković ovde osvojio trofej, svoj deseti - odnosno 22. Grend Slem, čime se tada izjednačio sa Nadalom na vrhu muškog tenisa. Imamo sličnu situaciju 2025. po važnosti za Novaka, verovatno manje ozbiljnu u smislu povrede, ali bi svakako bilo zanimljivo pročitati šta su Đoković i njegov tadašnji trener Ivanišević ispričali medijima po osvojenom turniru i povući hronološke paralele.

„Desila se onda mala povreda. Onda se razbuktala. Još nisam svestan da je sa takvom povredom napravio ovo. Mogu da budem ponosan što mogu biti sa takvim čovekom, što mogu naučiti nešto novo, ludo. Super je što smo obojica temperamentni. Jezik mnogo pomaže, komunikacija. To mora sve brzo. Dok prevedem na engleski, ode I ovako je teško, kad me prostreli pogledom…“ govorio je tada Ivanišević, iznevši I sledeće detalje:

„Izgledao je kao kada predsednik dođe u posetu nekoj zemlji, pa dobije raspored od 37.000 sastanaka. Tako i on ima 37.000 terapija. Sve te emocije su izašle od terapija, bolova. Čovek je proveo više u autu ove godine po Melburnu nego svih ovih 15 godina koliko je igrao u Australiji. Imali smo uz nas neviđeni medicinski tim. Sve je napravio, i doktorka Marijana je iz Beograda došla. Viza, letovi… Da nisam tu, i ne vidim, kako je sve to bilo s njenom vizom, mislio bih: ‘Ma daj, pričaj ti to nekom drugom’. Nije to samo na dan odmora, već i na dan meča. Boli te, mrtav si… Zato je sve ovo posebno, njegova najveća pobeda do sada,” istakao je on.

Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

"Veliku ponos sam osećao u momentu, kolaps sam doživeo kada sam došao do boksa, zagrlio se sa majkom... Nisam želeo da bude ometen sa stvarima van terena, sa povredom, to može da bude teško za moj fokus. Trudio sam da ostanem prisutan iz dana u dana i da vidim kako će ići. Pre dve nedelje, nisu mi se sviđale moje šanse, bilo je preživljanjavanja. Imao sam dan između mečeva, imao sam tu vremna da se oporavim, da imam tretmane, da se dovedem u dobro stanje kako bih pobedio. Od četvrte runde sam osetio da mi to više ne smeta više, bolje sam se kretao, posle toga sam pružio najbolju moguću igru. Udarao sam dobro, znao sam protiv Stefanosa da će biti drugačiji meč u odnosu na ostatak turnira. Znam da dominira, da će biti izazov i da ću morati da ostanem tvrd. Dobro je počelo, malo vremena smo proveli u prvom setu, u drugom je imao svoje šanse. Smirio sam svoje živce u taj-brejku, veliki odliv emocija na kraju i teško je da nađem reči za to. Zaista jedno posebno putovanje kroz sve ovo”, preneo nam je tada Novak.

Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

“Rekao sam ranije - osećam se sjajno u Australiji i moji rezultati to pokazuju. Želim da igram ovde, znam svoje šanse. Radio sam velike pripreme, ako uzmemo u obzir prošlu godinu, bio sam nervozan malo pri dolasku. Ne bih radio to na terenu u Adelejdu i ovde da se ne osećam dobro. Ovo sa ocem što se desilo, nije mi bilo lako šta se dešavalo, ali sam morao da zadržim fokus, da se saberem. Ljudi koji su bili sa mnom su uradili dobar posao, učinili su da prikažem i da se pripremim za najbolju moguću igru. Sama činjenica da nisam trenirao između mečeva govori da sam imao nešto da sam morao da adresiram na pravi način, da se oporavim na sledeći meč. Da je to toliko bilo malo i neznantno opterećujuće fizički za mene, onda bih imao treninge. Logika stvari. NIkada nisam imao ovakvu situaiju da nisam odradio trening između mečeva. Ispostavilo se kao dobra odluka, moram da priznam kao profesionalni teniser …”

Pogotovo zanimljivo zvuči i ovaj deo, koji bismo mirne duše mogli da uvrstimo i među komentare na “aferu Kanal 9” iz ove godine: “Mi smo sebi uvek najveći saveznici i neprijatelji, u našim glavama se sve odlučuje. Kada izađeš na teren, moraš da se nosiš sa hiljadu različitih stvari, više spoljašnih koji utiču na unutrašnje. Izgubim koncentraciju, razderem se; nije to ono što želim da radim, to su jednostavno takvi, uobičajeni trenuci. Kriza je sastavni deo meča. Za određene stvari nemam dlake na jeziku, vrlo sam pravdoljubiva osoba, kada osetim da nešto nije ispravno, a dosta toga nije, onda ću to da verbalizujem. Jesam, kako neki kažu, gurao nos gde mi nije mesto, ali već kad imam megafon gde imam da kažem, ja ću to reći. E, sada, ako će me osuditi neki, da i ja sam toga svestan, pogotovo ako si iz Srbije", zaključio je tada Novak.

Nadajmo se da će se onaj najvažniji deo iz ove medijske retrospektive – i ove godine ponoviti!

