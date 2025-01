On je tada, u pratnji trenera Jovana Lilića i Dejana Petrovića, došao da igra juniorski Australijan open i izgubio je u trećem kolu od Gaela Monfisa kom je sve to naplatio tokom seniorske karijere (odnos u pobedama 20:0). Đoković je u Melburn stigao u majici Zvezde sa sloganom "Mnogo smo jači", što ne čudi jer je on u to vreme bio deo teniske sekcije crveno-belih.