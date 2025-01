Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna: Vuk Brajović

Novak Đoković je pred svojom stotom pobedom na Australijan Openu u meču sa uvek neugodnim Zverevom (4:30 po našem vremenu), čime bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom i kao najstariji igrač u Open Eri došao na korak do 38. Grend Slem finala i svoje stote ATP titule. U odnosu na našeg asa, Saša Zverev je do sada nastupio u 3 polufinala ovog turnira (2020. / 2024-5.) i tek dva Grend Slem finala (Ju Es Open 2022. / Rolan Garos 2024.) - i eventualni uspeh bi bio prvi zabeleženi protiv Novaka na jednom “mejdžoru”, kao tek treći Nemac koji je dospeo do završnice ovog turnira u Open Eri.

U drugom polufinalu na sutrašnjem programu Rod Lejver Arene (9:30 po našem vremenu) 23-godišnji braneći šampion Janik Siner ide ka još jednom finalu u Australiji – prvi put u jednom Slemu protiv godinu dana mlađeg Amerikanca Bena Šeltona, gde obojica jure rekorde zasnovane na njihovoj mladosti. Siner bi postao najmlađi igrač posle Džima Kurijera 1992-3. koji se kvalifikovao za više finala, dok bi Šelton postao najmlađi igrač posle Đokovića u finalu ovog turnira posle 2008. i treći najmlađi Amerikanac posle Konorsa (21 – 1974) i Kurijera (21 – 1992.) Prvi meč 2023. na Mastersu u Šangaju pripao je Benu, ali ni jedan od 4 naredna, uključujući i pobedu bez izgubljenog seta na prošlogodišnjem Vimbldonu za Janika. Uz Novakovih 37 nastupa u Grend Slem finalima, možda će eventualni 3 nastup u završnicama najvažnijih turnira u tenisu za Sinera i Zvereva izgledati majušno – ali je uvek posebno važan momenat u kome se takva ostvarenja dešavaju. Ono što pre mogućeg finala povezuje Zvereva i Šeltona bi bilo to da bi obojici bilo prvo u Australiji – što bi bio 13. put da se to desilo u Open Eri, i prvi od kada je Novak pobedio Congu 2008.

Novak Đoković na Australijan openu

Jedanaesti put će se Novak i Saša naći sa druge strane mreže – a da je ispod njih beton, što će ujedno biti i njihov 4. meč na Slemovima i drugi u Melburnu. Sedam puta do sada je Srbin dobio Nemca na njegovoj omiljenoj podlozi (8-4 ukupno), kao i sva tri puta na prethodnim mečevima na Rolan Garosu, Njujorku (2021. polufinale) i ovde u Melburnu. Od njihovih 6 mečeva u polufinalima turnira – 4 poslednja su bila uzastopna, a Novak je do sada bio bolji za 1 pobedu (3-2). Ovo je treći meč dvojice Top 10 igrača u Melburnu ove godine, posle Novakove (#7) pobede nad Alkarazom (#3) i Sinerove (#1) nad De Minorom (#8) u četvrtfinalu. Saša nije dobro prolazio protiv kolega iz Top 10 selekcije na prvom Slemu sezone, uz samo jednu pobedu (Alkaraz, četvrtfinale 2023.) iz sedam mečeva – kao uostalom ni na drugim Slemovima (4-16). Ipak, na drugim turnirima turneje u poslednje vremen je bio znatno uspešniji – uz 3 pobede iz poslednja 4 meča (Rubljov, Alkaraz, Rud – Torino, Završni ATP Masters 2024.) pre poraza od Frica u polufinalu. Ono što ga je do ove godine “proganjalo” su loši nastupi na Slemovima, kao i negativan skor protiv Top 10 igrača uopšte – sa 54 pobede i 69 poraza.

Od poslednjih 16 mečeva u Melburnu Novak je bio uspešniji od svojih protivnika iz Top 10 u njih 15, a poraz protiv Sinera u prošlogodišnjem polufinalu bio je prvi od kada ga je Vavrinka izbacio u četvrtfinalu 2014. Na Australijan Openu je suvereno dominantan nad ostalim članovima ove privilegovane grupe najboljih – uz 26 pobeda iz 32 meča. U 2024. je izgubio u oba meča protiv Top 10 igrača – Sinera u Melburnu i Alkaraza na Vimbldonu, pa je pobeda nad Špancem pre 2 dana ovde bila mala osveta za taj rezultat. Uz 70 pobeda iz 103 meča na Grend Slemovima i 260 iz 376 na turneji svekupno, poraz nad Sinerom 2024. je bio prvi posle niza od 17 pobeda nad Top 5 igračima u Australiji. Posle prva dva poraza protiv igrača iz Top 5 selekcije – Safina (#4) u prvom kolu 2005. i Federera (#1) u osmini finala 2007. Novak je zabeležio niz od 18 pobeda u 19 mečeva do danas. Protiv Top 5 igrača u Melburnu ima skor 18-3 i 40-26 na Slemovima uopšte; protiv Sinera prošle godine ovde je odigrao svoj 200. meč sa Top 5 igračima na turneji, sa kojima ima 124 pobede i 80 poraza. Jedina pobeda nad igračima iz ove elitne selekcije u za Novakove standarde ispodprosečnoj 2024. je za njegovu karijeru ujedno bila i najvažnija – protiv Alkaraza u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

Fokus na ove detalje je važan iz dva razloga: Zverev je izuzetno svestan svog razočaravajućeg skora na Slemovima i protiv Top 10 igrača ATP liste, i krajem prošle godine se “zakleo” da će 2025. predstavljati prekretnicu u tom smislu u njegovoj karijeri. Novaku ova statistika predstavlja veliki rezervoar samopouzdanja pred preostale izazove do kraja karijere – u mečevima protiv sve većeg broja sve raznovrsnijih i brojnijih mladih asova. Ako se porede paralelno u ovom momentu – i Zverev i Đoković izgledaju impozantno, jer su njihov do sada prikazani tenis, kontrola nad igrom i realizacija zacrtanog bili neprikosnoveni u formatu na tri dobijena seta. Ali kada se direktno “suprotstave” jedan drugom, po mnogim analitičarima bi oružje u posedu Alkaraza bilo opasnije po Novaka nego ono koje će Zverev izneti na teren sutra (ujutru). I pored toga, kombinacija Sašinog gromovitog servisa, probojnog forhenda i fantastičnog bekhenda (pogledajte negde meč sa Završnog ATP Mastersa iz Londona 2018. za potvrdu) je Novaku donela veoma bolne poraze protiv Nemca, i jedan od možda najbolnijih u karijeri – na tokijskoj olimpijadi 2021. Ipak, to što Zverev nikada nije pobedio Novaka na Grend Slemu (odnosno na tri dobijena seta) puno govori o ulozi mentalne čvrstine, konsistentnosti i fokusiranosti kod Đokovića – što ne znači da se ovoga puta ne može desiti presedan u tom smislu. Ono što Novak može da smatra za njegovu “prednost” je i lična prisnost sa Zverevom, aspekt koji u takmičarskom smislu naš šampion ume vešto da konvertuje u važne pobede kroz izuzetnu “sportsku inteligenciju” prikazanu upravo protiv Alkaraza.

Novak Đoković protiv Karlosa Alkaraza treći set

Zvereva nose veliki motivi, i njemu vreme za ono što smatra da pripada njegovom teniskom legatu sve brže ističe, ali je pitanje da li njegove nesumnjivo velike strateške kapacitete možemo ikada porediti sa Novakovim. Drugim rečima - kada se dođe do onih prelomnih lopti - ko će na kraju tih razmena “biti muškarac, a ko mladić”? U mečevima u kojima Novak nije bivao na svom visokom ili najvišem nivou (tj. na nekih 70-80% njegovih sveukupnih mogućnosti) Zverev je ostvario sve svoje pobede, ali kada je Novak bivao Novak – Zverev je postajao njegov plen i razvijao frustracije i blokade kojih se teško oslobađa. U slučaju da Novakova povreda ni na koji način ne bude uticala na njegovu fizičku spremnost, tehničku raznovrsnost i mentalnu postojanost – njegova pobeda sutra ne bi trebala da dođe u pitanje, čak i ako nastupi posle 5 odigranih setova – pa i ako se bude igralo sa zatvorenim krovom (zbog kiše i vetra, kao za ženska polufinala). Ako i pored svega Novak u svojoj igri i stavu ne bude imao nit konsistentnosti i staloženosti na nivou tih spomenutih 70-80% uspešnosti igre, Zverev bi ponovo mogao da se nađe u jednom Grend Slem finalu – ali verovatno bez dovoljno izglednih šansi za pobedu protiv i ove godine ovde izuzetnog Sinera. Pomerimo se sa mesta, za svaki slučaj – i verujmo da Nole zna šta radi i pored dva propuštena zvanična treninga u protekla dva dana.

Ovim ujedno i dajemo prognozu polufinalnog meča u večernjem terminu na Rod Lejver Areni: osim ako iz nekog čudesnog (ili zdravstvenog) razloga Siner ne bude bio na svom uobičajenom nivou – brz, pokretljiv, precizan, opasan iz pozicije i opasniji iz trka – a Šelton pritom bude odigrao meč života na kvadrat, pobednik će nesumnjivo biti prvi igrač sveta. A onda – najbolji protiv prvog – i sa ponosom što volimo tenis i živimo u njihovo doba uživamo u nedelju od 9:30 u najboljem što sport stvara i deli sa svetom već decenijama krajem januara iz Melburn Parka.

