"Opomena jer nisam miran! To je tvoja greška, a meni daješ opomenu! To je tvoja greška, tvoja greška! Uvek je ista stvar. Pravite greške i iznenađeni ste. Naravno da sam ljut. Ko je šokiran mojim rečima? To je ludo čoveče, ti si u zabludi! To je isto s*anje sa vama sve vreme. To je ludo! To je tvoja greška i ponašaš se kao da sam ja kriv. Ukloni upozorenje. Gubiš svačije vreme zbog svoje greške. Gubimo 10 minuta. Plaćen si za to, kako je to moguće? Jedna stvar. Jedna stvar. A sada svi gubimo vreme zbog tebe. Moj Bože. To je ludo! Sve vreme ista stvar, sve vreme. Ko je ovaj tip? Nikada ga nisam video na terenu. Nepoznati momak na stolici. To je grend slem."