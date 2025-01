- Nisam udario lopticu još od meča sa Alkarasom do sat vremena pred meč danas. Uradio sam sve što sam mogao da sredim rupturu mišića koju sam imao. Lekovi, steznici, rad sa fizijom -- pomogli su donekle danas, ali krajem prvog seta sam krenuo da osećam sve više i više bola i bilo je to previše da se nosim sa time u tom trenutku. Nesrećan kraj, ali sam pokušao.

- Ruptura mišića je u pitanju. Pre dve godine sam uspeo da se nosim sa time bolje na terenu, nije mi toliko smetalo. Ovog puta to nije bio slučaj. U ovakvim situacijama morate da uradite sve što možete u kratkom roku i to sam i uradio. Imao sam dan više bez meča, mislio sam da će biti dovoljno to, ali... To nije bio slučaj, nažalost.