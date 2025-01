- Ono što mogu da kažem je da uvek lakše suditi, kritikovati, nego razumeti. To je moja životna lekcija. Što se tiče ispraćaja sa terena, ne znam šta bih vam rekao. Ljudi koji su platili karte su očekivali borbu, sa te strane trudim se da razumem. Ja znam šta je u mom telu i šta osećam, koliko sam dao ovom turniru za 20 i više godina. Sada ću da se zaustavim, da ne bih nastavio dalje u pogrešnom pravcu - rekao je Đoković posle meča.

On je poručio da nije siguran kada će moći da se vrati na teren.

Veruje da u nastavku karijere može da dođe do 25. grend slema.

- Ne znam šta da kažem... Samo da me služi telo. Zadovoljan sam igrama, kako je turnir odmicao igrao sam sve što bolje. Takav je sport, kolo sreće se okreće, to je verovatno neka nova realnost, da prihvatim da mi telo otkazuje više nego u prethodnom delu karijere. Koliko ću to da trpim, videću šta će biti u nastavku sezone. Moglo je bolje i moglo je gore. Naravno da sam razočaran sada kada sam izašao sa terena, ali ima dosta dobrih stvara koje možemo da izdvojimo.