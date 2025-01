- Ovo ponašanje je prevršilo meru. Osvojio je ovo 10 puta — mislim, hajde, molim vas. Imajte poštovanja On je najveći svih vremena, ako ne i najveći koji je ikada igrao ovaj sport. Baš me briga koliko ste potrošili na kartu, imajte poštovanja - rekao je Milman.

- Videli smo Novaka do sada u karijeri, ako kaže povreda, onda je to povreda. On je igrao sa tim kroz turnire i nije se povlačio kroz turnire. Imao je i povredu na Rolan Garosu i nije igrao četvrtfinale. Ako je odlučio da ne može da igra, znači da zaista ne može da igra - rekle je Jelena.