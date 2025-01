Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Eto, nije se moglo, nije se moglo opet, kao toliko puta pre…

Sve u vezi ovog takmičarskog dana za Novaka Đokovića nije izgledalo u redu, kao ni – između ostalog – tokom prethodna dva. Bez treninga, ali i bez ijedne informacije o njegovom stanju – neizvesnost je prešla u brigu sa vešću da je trening sa “normalnih” 11:30 prebačen za 13:00 po ovdašnjem vremenu, sat i po pred početak meča. Pre dve godine – uprkos istoj povredi (ruptura mišića zadnje lože) – Novak se na vreme pojavljivao na tim mini-treninzima, rutina je bila ustanovljena iz kola u kolo i davala je rezultate. Sada, trening je počeo sa 15 minuta zakašnjenja I završen 23 minuta pre zvaničnog početka TV prenosa. Tokom njega – tek lako zagrevanje, bez previše intenzivnih kretnji i promena pravaca, bez uobičajene strasti i snage koju smo viđali na svim treninzima Đokovića i Marija do sada. Vanredno, zabrinjavajuće…

Ono što je usledilo – rezultatski jedno od najbržih povlačenja iz meča na ovom Australijan Openu – za neke je epilog koji se činio realan u odnosu na te prvobitne strepnje i strahove. Za neke druge, koji možda i nisu bili svesni tih detalja, činjenica da su Novak i Saša poprilično ravnomerno prebacivali – kao i grešili, i to neočekivano obilato – činilo se da je u pitanju “teška, rovovska borba” dvojice starih i velikih rivala koji odlično poznaju igru onog drugog. Za jedan broj posmatrača, uključujući i autora ovih redova, uz pretpostavku da je – zbog postojeće bliskosti ova dva igrača i fokusa cele teniske javnosti na i najmanji detalj vezan za stanje stvari kod obojice Zverevu ipak bilo poznato veoma komplikovana zdravstvena situacija kod Novaka – Zverev je odigrao prvi set uz značajnu mentalnu blokadu, a Novak – tih dugačkih sat i 27 minuta u prvom i završnom setu verovatno najbolje što je mogao u tim okolnostima. Da nikome nije svejedno da sa druge strane ima osvajača 24 Grend Slema i reinkarnaciju Hudinija koja se bezbroj puta izvlačila iz nemogućih situacija neverovatnom snagom volje i snalažljivošću – to je svima jasno; eto, pre neki dan Alkarazu, danas i Zverevu. I to je okej, za svakog emotivnog čoveka standardna psihološka reakcija u trenutku kada se meseci iznurujuće napornih fizičkih, tehničkih i mentalnih priprema ostvaruju kroz rezultat u narednih 2, 3 ili 4 sata prebacivanja loptice preko mreže u jednom od tih “mečeva odluke”.

Za one koji su se polakomili za citiranjem njihovog imena u naslovima, ostrastili u osornosti i jeftinoj mržnji koja im donese po neki lako zarađeni “heterski dolar”, napalili na neku “veličinu” za koju misle da je sinonim sa njihovim profilima na društvenim mrežama – ili još najgore – koji su reket zamenili sa mikrofonom a da pritom nemaju ni trunku realne empatije sa datom situacijom kad da taj reket nisu nikada držali – oni su pravi gubitnici ovog meča, kao i onog u četvrtfinalu. Ako je u čemu Novak u porazu pobedio, to je u simultanci sa ovim “predatorima filozofskog uporišta lajkova”, egocentricima bez mere pristojnosti da barem imaju rezervu u pogledu nečeg što je imanentno sportu (povredama) kao što su i njegova pravila i rekviziti, emiterima neukuskog humora i potrošenim provaljivačima trikova koji od svoje prošlosti beže kao rogati od krsta. Kako li se osećaju sada svi ovi odurni kritičari koji su sumnje u Novakovu povredu eskalirali do pravog takmičenja u nivou odvratnosti traktata mržnje koje su bljuvali poslednjih nekoliko dana, kojima su se jeftinim komentarima o “Novakovim trikovima” pridružili i Džon Mekinro i “šaci” – Boris Beker? Ma, nema opravdanja ni to što je Đoković igrao protiv Nemca, ni to što bi za rejting medija od kojih Amerikanac sada obezbeđuje živi prihod bilo možda bolje da su u gladijatorskoj teniskoj areni neki novi klinci. Za one koji će imati dovoljno čovečnosti u sebi da ih savest opomene, da se pokaju – treba da ih bude sram. Za ove druge koji će zadovoljno da počaste jedni druge virtuelnim ili pravim pivom i uživaju u pomisli da je baš njihovo patetično pisanije doprinelo Novakovom porazu i salvi bizarnih zvižduka po kraju meča na koje je gospodski reagovao Saša Zverev – njima sramota ništa ne znači, za njih pomoći nema.

““Da sam dobio prvi set, probao bih još malo da igram - ali mi postajalo sve lošije. I da sam ga osvojio, bilo bi mi strašno teško da mu pariram naredna dva-tri sata. To nisam mogao da izvedem danas”, izjavio je trezveno Đoković na konferenciji za medije, i pokazao šta je – uprkos svim imperativima – za njega najvažnije: zdravlje. Bez zdravlja nema vrhunskog sporta, kao ni spokojnog uma – a to mnogi zaboravljaju čak i kad se radi o njima samima. I živa legenda i “čudotvorac” kakav je Novak Đoković je time ograničen u svojoj ljudskoj dimenziji, i da je – uprkos želji koje seže do nebesa da ovde osvoji taj “njegov” dvadeset peti Grend Slem trofej (jer verovatno niko više u istoriji tenisa to neće moći da ostvari osim njega) – svestan da “majka priroda” postavlja neka pravila čak i za one koji pred atributima svoje ličnosti I ostvarenja imaju prefiks – “naj”. U ovom momentu bi se brojni sigurno setili određenih drugih igrača, koji su isterali neke mečeve u kojima su bili vidno povređeni do kraja – da bi zatim svojim neminovnim povlačenjem sa turnira uništavali polufinala ili finala turnira svih kategorija – za publiku, za medije, za tenisere. I kada se Novak povlačio sa turnira, to nikada nije činio na taj način – iako je po svemu sudeći danas imao sve razloge da to učini. Istorijat te sportske etike kod Đokovića treba uvažavati – itekako, osim ako vam zaista nije lakše da zazviždite za njim jer je to kao “kul” ili ste vi kao “iznevereni”. Umesto toga, pitajte se – šta vi uopšte radite na tribinama teniskih turnira, zašto pratite izveštaje sa teniskih mečeva, zašto govorite da volite tenis ili sport uopšte?

Novaka Đokovića ne morate da volite. Ako ne mislite da prema njemu treba da se – posle svega, ili barem tih 50 polufinala Grend Slemova – odnosite sa barem malo poštovanja, onda…

Nole, hvala ti – i čekamo dobre vesti od tebe što pre!

