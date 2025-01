Ni sam Novak nije znao da kaže šta ga čeka dalje, da li je za njega ovo poslednji nastup na Australijan openu, gde ćemo ga još videti ove sezone, ali bivši švedski as i komentator Eurosporta Mats Vilander je pun optimizma.

Novak Đoković protiv Zvereva Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

"Mislim da će se sigurno vratiti na teren brzo, da će srediti raspored... Možda bude igrao deset do 11 turnira. Igrao je ovde sjajno, bio bih jako iznenađen ako ne bude pretnja na sledeća tri grend slema, posebno na Vimbldonu. Problem je za njegove godine to što se sve teže oporavljaš", rekao je Vilander i dodao da je Zverev ipak zaslužio finale i da ne treba previše da razmišlja o tome što je prošao tako što mu je Nole predao.

"Bilo je užasno, bila sam šokirana, publika je zviždala. Svašta može da se dogodi u sportu, jesu to skupe karte, ali nije to film da znaš da će trajati do kraja. Može da traje i pet sati tenis i zato je sjajno. Svidelo mi se kako je Zverev pokazao poštovanje njemu", poručila je Barbara Šet.