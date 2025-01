- Teško je. Kada stigneš do ove faze turnira, osećaš da si vrlo blizu nečega posebnog, i nažalost, ako telo ne reaguje onako kako bi želeo, to je stvarno loše. S Novakom uvek postoji nada jer je on sjajan igrač i ranije je nalazio izlaz iz teških situacija. Međutim, ovog puta nije bilo tako.

- Oni su sjajan tim. Ponekad mi je to bilo pomalo neprijatno, jer zbog mog odnosa sa Novakom ljudi mnogo govore o tome, ili kad se postigne dobar rezultat ili odličan nastup, misle da sam ja zaslužan za to. Savetnički tim koji je sa njim uradio je neverovatan posao tokom mnogih godina, kako bi omogućio Novaku da još uvek bude konkurentan na ovom nivou i u njegovim godinama. Svi su mi zaista mnogo pomogli. Stvarno su me lepo prihvatili u tim. Bilo je sjajno biti deo toga. Imao sam priliku da gledam neverovatan tenis, i jedan od najboljih mečeva koje sam video uživo protiv Alkaraza. To je strma kriva učenja za mene. Kada treniraš, stvari su drugačije. Potrebno je mnogo više pomoći u komunikaciji sa timom. Ne razmišljaš samo o sebi kao što to činiš kad si igrač. Sigurno sam mnogo naučio, ali ima još mnogo toga što moram da naučim, to je sigurno - zaključio je Marej.