Prigodna medijska tradicija na Grend Slemovima nalaže da se pre velikog finala popriča sa trenerom/trenerima njegovih učesnika – pre svega kako bi se dobio dodatni uvid u to kakvo je raspoloženje u njihovom timu i šta očekuju pred odlučujući meč turnira. Ovoga puta su na scenu izašli Sinerovi mentori Simone Vanjoci i Deren Kejhil, ponosni na tenisko čudo koje su stvorili od Janika Sinera – neprikosnovenog svetskog broja 1, čiji rezultati su na nivou onih iz perioda najveće dominacije članova Velike trojke. Ipak, dobro je poznato da se Siner u poslednje vreme nije suočavao samo sa izazovima na terenu – već i onima van njega, kroz neprijatnu „doping-aferu“ čije razrešenje očekujemo sredinom aprila meseca.

Upitan da li je Janik „otporan na metke“, s obzirom na to na koji način igra uprkos toj vrsti eksternih pritisaka, Kejhil odgovara:

„Niko nije otporan na metke, pa ni Janik. Tenis je bezbedna zona za njega, to razume, time se bavi – to mu je drugi dom. Već duže od 9 meseci podnosi previše pritiska sa strane, i to izdržava sjajno, izvrstan je mladić. Kao što je Simone rekao onomad – njemu je savest čista u vezi svega, i to je glavni razlog zbog kojeg igra ovako dobro. Zaista ne znamo šta će se na kraju desiti, ali želim ovde da kažem da Italija ima sve razloge da bude ponosna na njega“, ističe australijski stručnjak.

Da li smatrate da je Zverev u blagoj prednosti – jer je do sada bio veoma uspešan u dugim mečevima na 5 setova, dok Janik naročito i nije?

“Zverev je čudesno jak, iskusan, izuzetno izdržljiv – i to je dokazao kroz takve rezultate. Janik je u tom smislu sve bolji, kasno je krenuo da stasava i biva fizički jači, takođe je i porastao. Igrao je više puta važne mečeve u pet setova, kao i prošlogodišnje finale ovde, I pokazao da može da pobeđuje u pet setova. Nema tu šta puno da se kaže, osim da će bolji igrač pobediti u savršenom finalu, jer su u njemu prvi I drugi ATP liste. Ovo je veliki izazov za obojicu igrača. Protiv Bena Šeltona je bilo puno izazova, neke stvari nisu išle glatko. Zverev će predstavljati veliki izazov za Janika, a naročito ritern na njegov servis – ali me raduje kako je riternirao Šeltonu večeras”, navodi Kejhil.

Na to se nadovezuje Simone Vanjoci, zadužen za igru u terenu u timu Siner: “Nivo samopoudanja kod Janika je trenutno vrhunski. Večeras nije baš dobro servirao, ali je inače puno napredovao. Taktički zna kako da se bolje postavi na terenu, a znamo koliko je u tom smislu Zverev jak i koliko mu je teško nauditi. Očekujemo da će iči na duže razmene i da će ovo biti veliki fizički izazov za Janika”, kaže Vanjoci.

O timskom duhu i odnosima unutar njega, Kejhil sa osmehom odgovara: “Janik nas obožava! Voleo bih da mogu da pomislim da to što zajedno činimo sa Janikom može svakom igraču da donese isti nivo koristi, jer je to način na koji pristupamo našim zadacima. Naša veza je super, ali je važno da ide u tri smera. Imamo odličnu komunikaciju, verujemo jedni drugima, ne mešamo se jedni drugima u posao – pa su se odlčno uklopili u naš tim i novopridošli kondicioni trener Marko i fizioterapeut Uli. Inače, iako je ovo individualni sport, u timskom pristupu našem radu crpim iskustva i inspiraciju iz timskih sportova – jer smatram da su ona dragocena za tenis I osnova mom pristupu trenerskom radu. To su za mene neke od osnovnih vrednosti – timski duh – koje primenjujemo u našoj organizaciji. Ipak, ne verujem da bi ovi rezultati bili mogući a da nije u pitanju Janik, jer sve potiče od njega”, zaključuje Deren Kejhil na kraju tradicionalnog obraćanja trenera finaliste pred završni meč u nedelju.

A šta kaže Janik pred veliko finale?

Vaši navijači kažu da ste nepobedivi. Da li je to tačno u ovom trenutku?

“Ne. Znam koliko sam rada uložio u ove uspeha, ali i pored svega nastojim da budem prvenstveno miran, da ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Važno mi je samo da sam spreman. Nije sve išlo glatko tokom priprema za ovu sezonu, puno smo radili – i svaki dan je rutina kroz koju se postaje bolji. U tome je odgovor”, insistira Siner.

Slovite za najefektnijeg broja 1 od kada je ustanovljeno ATP rangiranje. Da li se nešto promenilo u vama od kada ste postali broj 1?

“Ne baš. Ovo je svakako odlična pozicija za mene, ali je meni veoma jasno da sam ja ipak samo 23-godišnjak koji svakako nije savršen, i koji još mora puno da napreduje. Zbog toga i radimo iz dana u dan, i svaki nosi poseban izazov. Svakog dana imate novog protivnika, pokušavate da rasčlanite situaciju u kojoj se nalazite – a ponekad i kako da rešite razne probleme koji se javljaju. Trudimo se, ali i grešimo – i niko nije savršen.”

“Ono što je najteže tokom 2 nedelje nastupa na Slemovima je – svaki naredni meč. Na početku turnira niste svesni toga u kakvoj formi se nalazite, a pogotovo ove godine – kada sam ovde došao bez uvodnih turnira. Iako puno radim, nisam svestan toga da li će to da se prikaže i na meču. Nastojite da dižete nivo svoje igre iz dana u dan, da razumete u kom smeru idete. Svi mi koji dospemo do završne faze turnira doživljavamo padove u nivou igre – ponekad mentalne, ponekad fizičke, jer se dosta toga dešava sa vama I oko vas. Dug put je pređen, ostao je još jedan meč – pa hajde da vidimo šta on nosi”, opisuje svoju Grend Slem kampanju Janik.

Kako ste već osvojili dva Grend Slema, vidite li sebe kao favorita pred meč sa Zverevim? Kakvu vrstu bitke očekujete – više fizičku ili taktičku?

“Primarno će ona biti na mentalnom nivou. Mi smo svakako odigrali do sada više mečeva, i sigurni smo i u to da će i ovaj meč biti izuzetno zahtevan i u fizičkom smislu. Videćemo šta će odneti prevagu. Saša je odigrao sjajan tenis koji ga je doveo do finala, i teško je reći ko je zapravo favorit – jer puno toga može da se desi. Na sva pitanja ćemo odgovoriti u nedelju, i teško je pričati o ovome unapred”, stišava buru medijskog interesovanja Siner.

