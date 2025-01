Uostalom, njena unutrašnjost nije američka, već u japanskom stilu. To je zato što je za Šarapovu važan maksimalni prostor.

"Ne mogu da podnesem zatrpane sobe. Po mom mišljenju, to je nezdravo. Ako nešto ne koristite, jednostavno vam nije potrebno. Pa zašto ga skladištiti?", objasnila je lepa Ruskinja.

"Bila sam opsednuta procesom gradnje kuće. Dešavalo se da sa turnira direktno odem na radove ili u kancelariju arhitekte, kako bih do detalja sve videla, ili bih otišla do proizvođača kuhinja. To je bio moj projekat i nisam želela da ispustim ni najmanji detalju celom procesu gradnje", otkrila je Šarapova.