Janik Siner se vratio na mesto koje je za njega prestavljalo do sada najvažniju prekretnicu u karijeri – finale Australijan Opena, na Rod Lejver Areni – gde je pre 12 meseci osvojio svoj prvi Grend Slem trofej. Iako 23-godišnjak, Italijanski as je ipak dovoljni broj godina bio „kočen“ u završnicama raznih Slemova da dođe u priliku da i osvoji jedan od strane Novaka Đokovića, asova iz „srednje generacije“ ali i Alkaraza – tako da je glad za osvajanjem najvažnijih trofeja na teniskoj turneji podstaknuta i time što se prethodne kampanje nisu materijalizovale u tom smislu. Siner je jedan od retkih tenisera u istoriji koji je u godini kada je osvojio svoju prvu titulu na Slemovima osvojio i drugu i igrao u finalu za još jednu, ali je njegov skor od kada je pobedio Novaka Đokovića – prvo na Mastersu u Torinu, pa na Dejvis Kupu u Malagi – tokom cele 2024. bio više nego impresivan. To mu, naravno, ne može retroaktivno doneti više Grend Slem titula, ali je zato jasno da Italijan žarko želi da taj konto poveća što pre, a naročito kada mu se ukazuje (relativno) povoljna prilika za to. U slučaju da Siner sutra uspe da obrani titulu ovde, to će biti 15. put da je jednom igraču pošlo za reketom da to ostvari – a gde su Đoković i Federer to činili više puta.

Saša Zverev je za svojih 27. godina nastupio neuspešno u 2 finala Slemova do sada – Njujork 2020. (osvojio Tim) i Pariz 2024. (Alkaraz). Kako Nemac nastupa u svom 36. Slemu bi - u slučaju da ga osvoji u Melburnu - mogao da podeli drugo mesto sa Stenom Vavrinkom po broju prethodnih pokušaja pre nego što je ostvario taj cilj (iza Ivaniševića). Uz to bi zaradio i 3.5 miliona Australijski dolara (pre poreza), a poraženi protivnik 1.9 miliona – što je samo deo od malo više od 33 miliona koji su alocirani za ukupan nagradni fond za sva takmičenja unutar Australijan Opena. Pobedom u velikom finalu Zverev bi postao 28.igrač u Open Eri koji je ovde osvojio barem jedan trofej, i 13. koji ga je prvi put osvojio u Melburnu.

U slučaju da Janik Siner osvoji turnir, na kontu ATP liste će imati 11830 bodova, a ako izgubi – 11130. Zverev će doći do 8835 bodova u slučaju da trijumfuje, odnosno 8135 ako izgubi. Zanimljivo je da je, iako rano eliminisan, Fric ostao #4, ali su se zato Rud i Đoković pomerili za po jedno mesto nagore (#5 i #6) na štetu Medvedeva, prošlogodišnjeg finaliste koji je ovde eliminisan u drugom kolu. U dosadašnjih 12 finala Australijan Opena u kojima su nastupili svetski broj 1 i 2, 7 pobeda je odneo bolje rangirani igrač, a 4 onaj koji se nalazio na 2. mestu. Obojica su tek 3. put u finalu Slema (izjednačeni sa Čilićem i Rudom na 5. mestu među aktivnim igračima) dok je, primerice, Novak Đoković u toj ulozi bio 37. puta. Sjajnu prethodnu sezonu imali su i Italijan i Nemac: Janik je ostvario 73 pobede i samo 6 poraza, a Saša 69 – 21, a od toga na tvdoj podlozi Siner imao 50 pobeda i 3 poraza, a Zverev 40-13. Ipak, Siner se značajno izdvojio sa 8 sezonskih titula iznad Zvereva (2), po čemu se izjednačio sa sjajnim rezultatom Endija Marija iz 2016. – kada je Škotlanđanin i prvi put došao do mesta #1 ATP liste.

U međusobnim mečevima stariji i fizički jači Zverev vodi sa 4 pobede u 6 mečeva, i to uz dve pobede na „betonskom“ slemu u Njujorku 2021. i 2023. Poslednji meč (ujedno na toj podlozi) pripao je Sineru u polufinalu Sinsinatija prošle godine, ali tako što je Italijan bio bolji u dva dramatična taj-brejka (prvog i trećeg seta). Od završnog Mastersa u Londonu 2021. kada je bio bolji od Đokovića u finalu - Zverev nije pobedio svetskog broja 1., izgubivši od Alkaraza u četvrtfinalu Ju Es Opena 2023. i Sinera u spomenutom meču u Sinsinatiju. Do sada ima 4 pobede iz 13 mečeva protiv vodećih igrača ATP liste, ali je zanimjlivo da je od toga 4 poraza zabeležio baš na Grend Slemovima. Iako je Zverev uspešniji igrač u mečevima na 5 setova (23-13 Nemac, 6-9 Italijan) i pokazao se kao teži „orah za polomiti“ (vraćao se 3 puta posle zaostatka od 2 seta do pobede, a Siner dva puta) – zbog toga kako je gubio mečeve u finalima Slemova od Tima i Alkaraza, ekspertski konsenzus je da je Siner ipak veći favorit za osvajanje svoje treće Grend Slem titule u karijeri u nedelju. Neverovatno puno je Zverev radio na tome da probije psihološku blokadu pred i tokom mečeva završne faze na Grend Slemovima – ali, kao što ste videli, i toliko povređeni Đoković je „imao“ prvi set protiv njega, a možda i više.

„Moraćemo da nađemo načina da Janik vraća u teren veoma snažne servise Zvereva“, naglasio je Sinerov trener Deren Kejhil u razgovoru sa medijima. Tačno, Zverev je i viši i jači igrač od Sinera, i u velikoj meri će se oslanjati na to da iz servisa što više potisne Italijana iz terena. Ono što je tu velika opasnost je što je Sinerova aktivna defanziva sjajna, jer je njegovo kretanje na osnovnoj liniji neuporedivo agilnije od Sašinog. U tom smislu se za Janika često kaže da je „ažurirana verzija“ Novaka Đokovića u smislu neprobojnosti i kontra-udarca iz defanzive, ako već ranije ne reši poen agresivnim udarcima sa osnovne linije i vinerima sa osvojene pozicije izvesne prednosti unutar terena. Ako bilo koji igrač sebi dopusti da uleti u Sinerovu mašinu, biće brzo brejkovan i samleven, obeshrabren za dalji tok meča i ubedljivo poražen. Zverev ima tu vrstu fizičke snage i upornosti da održava ravnotežu iz gema u gem, ali je veliko pitanje da li se u njegove jače strane može svrstati psihološka stabilnost u važnim i odlučujućim poenima – naročito na Grend Slemovima. Do sada je Sašu „izjedala“ (pre)velika želja za osvajanjem najvažnijih trofeja u tenisu, i često se dešavalo da je u ključnim mečevima igrao veoma promenljivo, padao posle sjajnih perioda naleta – a onda ostajao bez samopouzdanja da konvertuje dobre šanse u poene za prednost i prevagu. Tu je Siner nalik na izvrsnog računovođu – koji skoro bez izuzetaka naplati takvu neodlučnost i greške – i zatvori nalog na odlučan način. Ono što se sa njim desilo u smislu takmičarske zrelosti (i fizičkih mogućnosti) posle neuspešne kampanje na Vimbldonu 2023. godine i Mastersa u Šangaju je jedna od najcelovitijih transformacija u ključnim faktorima kod igrača koji donose pobede u velikim mečevima u proteklih 10 godina. Danas je on zlatni standard za postojanost i uverenje da će stići da reši bilo kakav problem ili zaostatak – eto, kao što je bio slučaj i u prvom setu protiv inspirisanog Šeltona.

Na Zverevu je da dokaže sebi da bilo kakvu prvobitno stečenu prednost može da održi, odnosno da ostane u takmičarskom naboju i u slučaju da se vrati u rezultatski egal posle zaostatka. Saša će sigurno nastojati da osvoji prvi set na svaki način, pre svega iz psiholoških razloga – sa ciljem da Sinera dovede u situaciju da sumnja u svoju igru. To neće biti uopšte tako lako, odnosno – više će Zverev morati da potvrdi svoj nivo igre nego što će Siner umeti da odgovori svojom serijom posle korektivne stabilizacije igre. Ključni momenti meča bi mogli da budu sami završeci prva dva seta – i sredina trećeg (odnosno četvrtog, ako do njega dođe), gde je možda ipak manje verovatno da bi ovakav meč mogao da ode u pet setova. Iz razloga nekih neočekivanih fizičkih slabosti koje smo videli kod Sinera pre neki dan, moglo bi se očekivati da će strategija njegovog tima biti da se izbegne igranje petog seta – iako će uslovi za igru od 19 časova po lokalnom vremenu po svemu sudeći biti veoma prijatni za igru, i bez vetra. Odlazak meča u peti set bi mogao da se smatra prvim uspehom za Zvereva, jer bi u tom slučaju možda imao određenu psihološku prednost kroz stimulans da u tom setu obezbedi svoju prvu Grend Slem titulu – ali treba biti spreman na to da će Siner uključiti posebne rezerve snage i brzine kako bi što ranije došao do ključnog brejka u tom setu, što bi kod Zvereva moguće izazvalo raspad i samodestrukciju.

Ovo veliko finale je jedno od najkomplikovanijih za pred-analizu jer su motivi obojice asova izuzetno visoki i posebni. To često ume da optereti i najbolje od najboljih – selekciju gde svetski broj 1 i 2, uz Alkaraza i Đokovića, svakako pripadaju i u trenutnom i u istorijskom smislu. U nadi da će nam ovaj meč u svoj svojoj neizvesnosti pružiti nezaboravan tenis, želimo vam prijatne sate pred nedeljni doručak uz finale Australijan Opena – od 9 ujutru po našem vremenu!

(Vuk Brajović)