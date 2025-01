„Kada bih znao da sam kriv, ne bih ovako igrao. Imam čistu savest, nadam se da će sve biti u redu na kraju – i ne mislim o tome. Ima dana kada pomislim da bi bilo dobro da nemam ovaj problem, ali me svaki izlazak na teren vrati u dobro raspoloženje, pozitivne misli – i to mi najviše znači u ovoj situaciji“, napominje novi-stari šampion Melburna.

I za kraj, upitan da li je imao sumnje i osećao dodatni pritisak kao braneći šampion – Siner odgovara: „Možda sam u nekim trenucima osećao da postoji dodatni pritisak, ali je činjenica da - ako ste to ostvarili jednom pre - znate da to možete da ponovite. Svaki dan je različit, nosi svoje izazove – a savlađivanje njih daje samopouzdanje, i to je ono što me je nosilo iz dana u dan, iz kola u kolo i na ovom turniru – do konačnog uspeha“, jasan je završni odgovor sjajnog Janika Sinera na kraju ove izuzetne kampanje u Australiji i po osvajanju njegovog trećeg Grend Slem trofeja u tek 23. godini.