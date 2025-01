Italijan Janik Siner je opravdao ulogu favorita u današnjem finalu Australijan opena u Melburnu. U finalu je savladao Aleksandra Zvereva sa 3:0 u setovima i tako postao prvi Italijan koji je stigao do trećeg grend slem trofeja u karijeri, s obzirom da je nadmašio Nikolu Pjetranđelija koji je 1959. i 1960. godine osvajao Rolan Garos.

''Istina je, teniser ne može da promeni svet. Ali istoriju jeste. I upravo je to danas uradio Janik Siner - napisao je novu stranicu u legendi ovog izuzetnog sporta. Od danas je najuspešniji Italijan od svih. On je nadmašio Nikolu Pjetranđelija. Sa današnjim uspehom na Australijan openu, Janik se popeo na tri (grend slem trofeja), više od svih svojih slavnih prethodnika'', piše ''Korijere'' i dodaje da je Siner jednostavno ''nepobediv''.

''Slika nasmejanog Južnog Tirolca koji podiže trofej svog trećeg grend slem turnira je slika cele zemlje koja slavi. To je osmeh koji prati sve nas koji nismo mogli da zamislimo lepše jutro od ovog.

Za Janika je zadovoljstvo dvostruko - pobedio je protivnika koji ga je pobedio na US Openu 2023. godine i odatle je počeo njegov izuzetan put ka svetskom vrhu. Šta sad? Počela je trka za preostala tri slema, ali hajde da u međuvremenu uživamo u neverovatnoj normalnosti i izuzetnim pobedama koje nam je ovaj vanzemaljac podario. Hvala Jan, Italija se raduje sa tobom'', navodi se na kraju teksta.

''Svetski broj jedan je petnaesti igrač u 'Open eri' koji je više puta osvojio turnir u Melburnu i jedanaesti koji je uspešno odbranio titulu. Italijan je osmi igrač u 'Open eri' koji je osvojio prva tri grend slem finala u karijeri. Pre njega to su uspeli Džimi Konors, Bjorn Borg, Stefan Edberg, Guga Kuerten, Rodžer Federer, Sten Vavrinka i Karlos Alkaraz.

Svetski broj 1 je postao peti igrač u 'Open eri' koji je u nizu osvojio tri slema na tvrdim terenima, posle Rodžera Federera (pet uzastopnih pobeda od US Opena 2005. do US Opena 2007.), Novaka Đokovića, Ivana Lenda i Džona Mekinroa, koji su takođe uspeli tri puta.