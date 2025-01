Tako je po osvajanju 24. grend slem titule na US Openu 2023. godine nosio majicu na kojoj su njih dvojica, uz natpis: "Mamba zauvek!".

"Kobi mi je bio blizak prijatelj. Često smo pričali o njegovom mentalitetu. Kada je bio povređen, pričao mi je o tom povratku, kako se vratiti na vrhunac. Bio je jedan od ljudi sa kojima sam često pričao o tome, bio je tu da mi pomogne. Pogodila me je njegova smrt, on je nosio dres sa brojem 24 i hteo sam na simboličan način da mu se zahvalim", kazao je Novak Đoković tom prilikom.

Interesantno, ovo nije prvi put inače da je Novak Đoković na ovakav način pomenuo Kobija Brajanta, pošto je isto bilo i tokom napada na pehar Australijan opena 2020. godine. To je bilo samo nekoliko dana posle pogibije košarkaša, tako da je Nole imao specijalno dizajniranu trenerku sa brojevima "8" i "24", kada je i zaplakao.

"Veoma sam zahvalan što je bio tu za mene, kao podrška. Volim Kobija, ko ga ne voli? On je sjajan čovek i jedan od najbolji košarkaša, a i uopšte sportista svih vremena", pričao je Nole koji nikad neće zaboraviti i da je Brajant imao zlata vredan savet za njega kada je doneo odluku da operiše lakat koji mu je pravio problem, i zbog kog je skoro odustao od tenisa.

"Rekao mi je 'Prekidam. Izgubio sam u Majamiju, to je bio težak udarac'. Okupio je sve nas i poručio 'Drugari, zavšio sam'. Bila sam zbunjena, a onda je Novak rekao Eduardu (Artaldi) da priča sa sponzorima i prenese im da prestaje na šest meseci, godinu, možda i zauvek", započela je Jelena Đoković i dodala: "Plakali smo i svi su mu govorili 'Šta radiš? Nije sada vreme', da ne sme da odustane... Onda smo otišli na odmor, hteo je da se izoluje od tenisa i kada kada je to, onda ne želi ni da ga gleda. A ja volim tenis, vodila sam decu da igram s njima, a onda se Novak pojavio četvrtog dana. Video me je kako igram protiv stare mašine za tenis, Stefan se pored takođe igrao... Za njega tenis nije više bio zabavan, hteo je da uživa bez priitiska".