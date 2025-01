- Nije mi se to dopalo. Mislim da Novak ima problema sa svojim telom. I to je ono što je poremetilo njegovu psihu, gde je uvek bio najjači. Evidentno je da i nije u formi. Mislim da je to Endi Mari i video, verujem da će pričatio svemu sa Novakom. I ne sviđa mi se sve ovo, što se dešavalo u Australiji, jer nisam siguran kako će završiti sezonu. Gledano sada, sa ove pozicije, ne obećava da će sve dobro da se završi... Ali, da ne žurimo...

- Mislim da će igrati i sledeče godine! On voli Australiju, tamo dobija i spomenik. Pobedio je u Melburnu deset puta. Bio je emotivan i razočaran. Ubeđen sam da će biti tamo i sledeće godine. Njemu sve tamo odgovara. Posebno podneblje i teren, iako ima i onih koji ga ne vole. Njemu može biti problem Rolan Garos, jer je to spora podloga, koja traži veći napor, lopta niže odskače... Na Vimbldonu će Novak biti pravi, voli travu... US open je jedini grend slem koji njemu ne prija. Ne zbog podloge, jer ga ne vole tamo u Americi. To ga znatno oneraspoloži, znamo svi kakve su mu se nepravde tamo dešavale, tamo su ga i diskvalifikovali, a nije bio kriv.

- Oni ga ne podnose jer je iz Srbije! To je osnovni razlog. Oseća on to i zna. Često se objašnjavao sa publikom i to je iz meča u meč bilo sve gore. Razumem ga. Teško je ignorisati dobacivanja i provokacije, kad baciš lopticu i treba da serviraš. I čim su oni osetili da mogu da ga poremete, nastavili su sa još žešćim uvredama. A, taj novinar... To je jedan novinarski ološ! Čovek je srbomrzac, koji to više i ne krije. On ne bi smeo tako da se ponaša, ali... Dozvoljeno mu je. Njegovo je da komentariše mečeve, a ne da priča o tome ko je odakle... Bavio se politikom, umesto svojim poslom. Nije on nikakav novinar - bio je izrazito ljut Radmilo Armenulić.