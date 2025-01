Slušaj vest

Saradnja Novaka Đokovića i Endija Marija bila je velika senzacija u svetskom tenisu. Srbin i Škot, uspostavili su prijateljski odnos još u vreme kada su bili veliki rivali.

Novak Đoković ukazao je poverenje Endiju Mariju i dao mu na značaju, kada ga je postavio za svog trenera. U Australiji su imali vatreno krštenje. Novak, nažalost nije uspeo da dođe do trofeja, jer je zbog povrede mišića morao da preda meč u polufinalu Aleksandru Zverevu.

Sledi razgovor o nastavku saradnje - Novak Đoković i Endi Mari Foto: Profimedia

Kada je prvi grend slem završen Novak Đoković i Endi Mari rekli su da će pričati i da će odlučiti hoće li nastaviti saradnju. Radmilo Armenulić, teniski stručnjak i nekadašnji selektor naše Dejvis kup reprezentacije, bio je skeptik kada je u pitanju saradnja Novaka Đokovića sa Endijem Marijem još od početka.

- Ne znam hoće li njih dvojica nastaviti zajedno. Ja ne bih! Mari nije trener! Ovo mu je prvi angažman. Nema iskustvo koje je potrebno Novaku. Može da vidi šta Novaku treba, ali ne može da mu objasni. Novaku je potreban pravi trener!. Ponoviću još jednom Ivan Lendl, ali ne znam može li Đoković sada da dođe do njega. Imao bi šta da mu pomogne. I to mnogo. Verujem da bi ga Lendl vratio na pravi put. Ubeđen sam - tvrdi za Kurir Radmilo Armenulić.

I dalje misli da je Lendl jedino rešenje za Novaka - Radmilo Armenulić Foto: Aleksandar Jovanović Cile



Jasno je iskusnom teniskom stručnjaku, da je Novak Đoković u krizi.

- Bilo bi za Novaka najbolje da sada ne misli na ove poraze koje je doživeo. Da se koncentriše da se izleči, a onda i da počne pozitivno da razmišlja. Da ide dalje. Psiha mu je malo poremećena, to mora da se vrati u normalno stanje. A, tu je bio najjači. Mentalno, Novaku niko ništa nije mogao. Sad deluje da nije tako i da je ranjiv.

1/5 Vidi galeriju Najbolji u Melburnu - Janik Siner Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia



Janik Siner deluje nedodirljivo. Prebrodio je aferu vezanu za doping.

- Mislim da se on nije dopingovao! Da jeste, to bi se otkrilo. Postoje komisije koje bi to sigurno pronašle. Ne treba to ni pominjati, jer ispada da mi želimo da se Siner dopingovao, kako bi Novaku bilo bolje. A, nije tako. Siner je vrlo jak čovek i dobro igra. Mislim da će osvojiti mnogo turnira ove godine. Prvi je favorit na svim grendslemovima. Pored njega još Medvedev i Alkaraz. Tu je i naš Novak, ali treba da popravi sve ovo što sam ranije kazao.

Samo kontinuitet joj nedostaje - Olga Danilović Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Olga Danilović napravila je solidan rezultat u Melburnu, plasmanom u osminu finala grend slema.

- Olga čas odigra dobro, čas je nema. Voleo bih da ustali svoju igru, da odigra nekoliko turnira u seriji, da bude konstantna. I onda će biti napretka. Jedino tako ona može da ide napred. Talentovana je, nedostaje joj strpljenje. Pokušava da brzo reši poene, a to je greška. Ženski tenis je takav, zahteva malo duži interval, kako bi se došlo do poena... Samo to je u pitanju, kada se radi o Olgi - zaključio je Radmilo Armenulić.

