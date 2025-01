Mnogo manje se piše o šampionu Melburna Janiku Sineru , finalisti Aleksandru Zverevu ili Špancu Karlosu Alkarazu . Novak Đoković trenutno je jedina istinska zvezda "belog sporta". I to je jasno, tu nema dileme. Nekadašnji broj jedan i osmostruki grend slem šampion Džimi Konors u razgovoru sa svojim sinom Bretom , u njihovom podkastu "Advantage Connors" govorio je o Novaku Đokoviću.

- Imao je težak žreb. Morao je da igra protiv Alkaraza, a onda i protiv Zvereva. Da je pobedio išao bi u finalu na Sinera. To se dešava ako niste među prva dva, tri ili četiri na listi - rekao je Džimi Konors i nastavio:

- Što si stariji, ti dugi mečevi i teški poeni, gde moraš više da trčiš za jednom loptom, stvaraju problem. To počinje da utiče, kako pishički, tako i fizički. Takođe, vreme oporavka posle dugog meča se ne odvija tako brzo.

- Ali niko ne brine o sebi bolje od Đokovića. Čini sve što je moguće da sebi omogući da igra tenis kakav želi. Ali čak i kada to radite, postoji jedan "momak" kojeg nikada ne možete da pobedite. A, zove se "godine". Godine će sustići svakoga. Mrzim da pričam o tome jer je bio, i još uvek jeste, tako veliki šampion Rodžer Federer . Isto tako i Rafael Nadal . I umoriš se da pričaš o tome: „Kada ćeš u penziju“.

- Gledam ga i navijam za njega. Navijao sam za njega jer mi se dopala njegova igra, svideo mi se način na koji igra. Pokušavao je da rano uzme loptu i krene napred. Navijao sam za njega i ranije, navijam za njega i sada. Ja sam za tipa koji je spreman da izađe i uradi sve što je potrebno, da stavi sve na kocku i krene za onim što želi. Ne govorite mu kada treba da odustane. On će znati kada je gotovo i krenuće dalje.

- Ali to je teška odluka! Nije lako, probuditi se odjednom, posle 20 godina i reći: "Neću to više da radim". To je težak dan za buđenje.