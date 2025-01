Rođena Novosađanka je u tom trenutku bila broj jedan na VTA listi. I ne samo to - bila je apsolutno dominantna. Osvojila je Australijan open 1991, 1992 i 1993. godine. Osvojila je Rolan Garos 1990, 1991 i 1992. godine, kao i Ju-es open 1991 i 1992. godine. Igrala je i finale Vimbldona 1992. godine.

"Rezultat glasanja je bio gotovo jednoglasan. Svi su ustali protiv zaštite mog statusa. Samo jedna igračica je rekla 'ne'. Bila je to Gabrijela Sabatini. Najviše me razočarala Štefi. Zajedno smo plakale u bolnici", napisala je Seleš u svojoj autobiografiji "Od straha do pobede", koju je objavila 1996.