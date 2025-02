Osećaj je, da ne budem grub, ali jedan od najgorih osećaja u mojoj karijeri. Veoma je loše. Ne poznajem ga dobro, igrao sam sa njim pre sedam osam godina... Znao sam da može da igra dobro, 150. je na svetu, bio je bolji i to je to", počeo je Međedović.

- Ne, mislim da ne. Znao sam da moram sebe da bodrim, tako sam ušao od početka, sa velikom energijom. Mene to nosi, ta atmosfera kada bodrim sebe. Možda to sa publikom u drugom-trećem gemu. Nije ni to bilo preterano, nisam ni ja nešto preterivao. Bolje da je prošlo bez ičega, samo mi je zasmetalo to što mi aplaudiraju posle duple greške.