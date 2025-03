Udruženje sportskih novinara Srbije izglasalo je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu u 2024. godini, ali zbog obaveza nije bio na svečanoj ceremoniji. Prestižnu nagradu u njegovo ime primio je Srđan Đoković koji je u to ime spremio emotivan govor.

- Srećan sam i zadovoljan što sam otac najboljeg sportiste sveta svih vremena. Nemojte da se plašite da kažete to, jer je on pod svim pokazateljima i merilima najbolji sportista svih vremena. Slobodno kažite, oni koji vam ne daju da to kažete nisu u pravu - počeo je priču Srđan, pa u dahu nastavio: