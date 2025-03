Može li najveći ikada do 100. titule u karijeri?

Slušaj vest

Dvadeset pobeda u nizu ostvarenih u periodu od 2014. do 2017. je i dalje aktuelan rekord najtrofejnijeg učesnika Indijan Velsa i tenisera u istoriji ovog sporta – Novaka Đokovića.

Pet titula je osvojio naš as na “petom Slemu”, prestižnijem od dva Mastersa američkog “sunčanog svinga”, ali ove godine na turnir dolazi kao misterija.

Još jedna misterija – znatno pozitivnijih konotacija – je da li je Karlos Alkaraz spreman da treći put uzastopce osvoji ovaj turnir, pa možda čak i u trećem uzastopnom finalu u kome bi mu protivnik bio Danil Medvedev? Teoretski je to moguće – jer se treći i šesti igrači sveta nalaze sa različite strane žreba, ali će do 18.marta obojica imati brojne neugodne prepreke koje će morati da preskoče do ostvarenja tog rariteta u rivalitetima na vrhu.

Naravno, i kod dama će pitanje finalistkinja biti potpuno otvoreno za razne (edukovane) procene – ali ćemo ove godine sa posebnom pažnjom gledati na nastupe Olge Danilović – koja ima lepu šansu da prolaskom kroz “balkanski slalom” u prva dva kola (Tomova pa Sakari) postigne uspeh.

1/12 Vidi galeriju Olga Danilović pobedila Džesiku Pegulu Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Prvi pogled na žreb muškog singla u Indijan Velsu nam pruža zadovoljstvo raznolikosti – predstavljajući u zanimljivim (epizodnim) ulogama neke od najmlađih asova koje teniski svet prati sa posebnim interesovanjem proteklih meseci, priznate veličine srednje generacije koje se u poslednje vreme dosta muče sa formom, vremešnije zvezde koje još uvek znaju da zasijaju – ali se primetno ipak polako gase – i Grend Slem šampione I finaliste koji pred sobom uvek imaju imperativ nastavka niza karijernih uspeha koji definišu narednu etapu zbivanja na globalnoj sceni. Tu su, naravno, pored Đokovića i Miša Kecmanović i Dušan Lajović – ponovo na velikim iskušenjima, koja možda nose i veliku nagradu za obojicu.

U odsustvu Janika Sinera – prvog do povratka na Mastersu u Rimu (9730 bodova na kontu tada) i do početka Rolan Garosa – Saša Zverev i Karlos Alkaraz bi mogli da se solidno približe Italijanu (39 nedelja na vrhu), ali će već u kalifornijskoj pustinji morati da pokažu da su otporniji od kaktusa na izazove koji im predstoje. Voleli bismo da – u slučaju da osvajač Delrej Biča u singlu i dublu preskoči neugodnog Talona Grikspura u prvom kolu (2:1 za Holanđanina do sada, poslednja pobeda u Pekingu na betonu na otvorenom prošle godine) – Miša Kecmanović dodatno udalji Nemca od tog cilja (2:1 za Zvereva, ali u dva slučaja se odlučivalo u 3 seta), pa bi snažan nastup na početku našem igraču mogao da da samopouzdanje da veruje u još jednu pobedu protiv prvog nosioca turnira. U tom segmentu žreba će se predstaviti I dva sjajna mlada asa – Marožan i Mpeči Perikar, pa je pitanje da li ćemo kao veliko iznenađenje u četvrtom kolu možda videti i jednog od njih.

Ako u prvom kolu “kod Zvereva” možda nema previše neizvesnosti (osim mečeva Nori- Nardi, Bu-Basaveredi, Mute-Tompson), projektovano drugo kolo bukvalno “bubri” od velikih pitanja u mečevima u kojima će se ukrštati teniseri različitih uzrasta, stilova i kvaliteta. Tomaš Mahač je poneo sombrero pobednika u Akapulku, ali bi kao živa nepredvidivi Bublik mogao da mu ga već na tom stepeniku skine. Damir Džumhur se vratio na Masterse (ovoga puta kao kvalifikant) i ima igru da dobije i jednog Tijafoa, dok Rune i dalje nije siguran ni u šta (protiv Tompsona, a tek u narednom kolu protiv Ambera). Jedan od “posrnulih anđela” je i Cicipas, kome se namešta u poslednje vreme sve više priznati Aleksander Miler – a slični izazov bi mogao da ima četvrti nosilac Rud protiv povratnika Basilašvilija. Dobar meč bi mogao da bude i susret Bergsa i Popirina, a različiti stilovi će biti na sceni i kod Fisa i Džanga, odnosno Opelke i Musetija. Ako je Tomi Pol jedan od retkih sigurnih favorite u drugom kolu (protiv verovatno Vukića), Alkarazov dželat iz Katara Jirži Lehečka bi pred sobom mogao da ima dobrog protivnika u vidu Norija ili Nardija. Mikelsen i Koboli su sjajan primer dvojice mladih asova u velikom naboju, a protiv Đokovića u Melburnu sjajni Basavaredi ima priliku da potvrdi vrednost svoje posebne pozivnice i ovde, u meču protiv dvostrukog branećeg finaliste Danila Medvedeva. Kako je skoro nemoguće predvideti ishode ovih I većine mečeva u trećem kolu – možda bi bilo najsmislenije zaključiti da najviše šansi za plasman u četvrtfinale iz gornjeg dela žreba imaju Zverev i Beretini, odnosno Rud i (skoro podjednako) Pol, Lehečka i Medvedev.

Ako su već sada sve oči uprte u moguć susret Alkaraza i Đokovića u četvrtfinalu pri donjem delu žreba, bilo bi nefer ne spomenuti i ostale mečeve koji će ga učiniti posebno interesantnim iz sličnih razloga kao i kod onih u gornjem.

1/34 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Prvi kolo nam nosi fin miks susreta mladih asova (Firnli – Fonseka pre svih, ali i Arnaldi – Kovačević), onih starijih (Monfis – Štruf, Gofen – Sonego), nekih zabavnijih (Kirijos – Van de Zanšulp) i Dušana Lajovića protiv neugodnog kvalifikanta Li Tua, dok se drugo svakako ističe po mega-atrakciji mogućeg susreta “braće” Đokovića i Kirijosa. U odlične mečeve sa neizvesnim ishodom se ubrajaju i Rubljov – Arnaldi, Hačanov – Menšik, Tien i Šelton, Drejper i Fonseka, Serundolo i Davidovič Fokina, Dimitrov i Borges i Monfis i Korda – ako do njih zaista I dođe. Pogotovo “vruće” će biti u kvadratu od Rubljova do Šeltona, gde su kandidati za osminu finala (protiv najverovatnijeg učesnika Frica) još i Hačanov, Menšik, Tien i Nakašima. Zanimljiv trougao za osminu finala protiv Frica prave Drejper ili Fonseka sa Feliksom Ože Alijasimom, gde bi Britancu i Brazilcu uspeh bio od posebne važnosti za nove karijerne ciljeve. Očekivano četvrtfinale Šelton – Fric je ono što domaći ljubitelji tenisa svakako priželjkuju, a mi – da popularni Duci proigra i dođe što bliže svom najboljem plasmanu ovde, četvrtom kolu iz 2017.

Novak Đoković ne želi da se podseća na “epizodu Nardi” iz 2024., ali je svakako svestan da ga od drugog kola čekaju još komplikovaniji protivnici poput Kirijosa ili Van de Zanšulpa, Davidovič Fokine ili Fransiska Serundola – a zatim Hurkača ili De Minora. Šta je bilo – bilo je, i to što Novak ima savršene rezultate sa ATP turnira sa svima osim sa Nikom danas ništa ne znači, pogotovo posle prvog poraza od Beretinija u Kataru. Najvažnije za Novaka je da fizički jeste i bude potpuno zdrav, da iskoristi svaki sekund na terenu kako bi ušao u takmičarski tonus, da oseti ritam podloge i loptice, podigne servis i ritern na visok nivo – a zatim iz meča u meč stiče što više samopouzdanja i širi šampionsku auru kako bi izbegao neugodne momente u meču, odnosno znao kako da na njih odgovori i prevaziđe ih. Pobediti sve navedene bi moglo predstavljati dovoljno dobru osnovu da se u meč sa Alkarazom uđe sa istom “glavom” i pobedničkim stavom kao što je to bio slučaj u Melburnu, što bi za Novaka bilo skoro vredno i titule u Indijan Velsu ove godine. Ako do toga i dođe, a ako izostanu bilo kakve fizičke posledice, ni šesta titula ovde ne bi predstavljala nerealni cilj.

Kod dama bi bilo očekivano da za najveću favoritkinju slovi druga nositeljka i osvajačica iz 2024. I 2022. Iga Švjontek, ali će svoju priliku za izlazak iz dublje krize I povratak u formu žarko želeti da ostvare i pobednica iz 2023. Ribakina i prva igračica sveta i nositeljka turnira Sabalenka.

1/7 Vidi galeriju Iga Švjontek Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ono što je za Srbe posebno važno je kako bi – u slučaju da joj “krene” - sa izazovima najvišeg nivoa izaći na kraj Olga Danilović – i to u drugom kolu protiv dvostruke finalistkine iz 2022. i 2024. Marije Sakari, zatim treće nositeljke Koko Gof u narednom kolu, snažne Dijane Šnajder u četvrtom i osvajačice Australijan Opena Kijz u četvrtfinalu. Zaista, za Olgu teže nije moglo, pa se nadamo da će dobar ulazak u turnirski ritam i koleno koje će biti “spremno za saradnju” stvoriti prilike za još radosti za njene pratioce. Još jedna zanimljivost u ovom dinamičnom delu žreba je i kako će se ove godine pokazati šesta nositeljka Jasmin Paolini, posle prošle “sezone iz snova”. U delu žreba “kod Ige” veliku pretnju joj predstavlja odlična Badosa i Ćinven Džang, dok na potezu između sedme nositeljke Ribakine i četvrte Pegule vrebaju pobednica Dubaija Mira Andreeva, postojane Svitolina i Ostapenko i kod kuće uvek žustra Danijel Kolins.

Bez obzira na to da li dobro ili teže spavate ovih dana, pravi razlog da se malo teže budite za dnevne obaveze ponovo je tu! Budite uz vaše omiljene teniske zvezde na Indijan Velsu i uživajte u čarima najboljeg tenisa sa “petog Slema”!

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO: