"Sve će zavisiti od njegove kondicije“, počeo je Bakland razgovor za Tennis365 i dodao: "Pre neki dan sam video njegove slike kako šepa, tako da ne znamo u potpunosti koliko je on spreman fizički pred Indijan Vels. Tu su jedan ili dva znaka pitanja. Novak je skoro nadčovek, ali ne može da traje večno i odjednom mu je postalo malo teže da radi ono što želi. Teško je pronaći svoj najbolji rezultat ako vam telo to ne dozvoljava. Dajte mu bar pristojan žreb i sa njegovim iskustvom očigledno će imati priliku da izazove bilo koga kada je u najboljoj formi, ali postaje sve teže".

"Moramo da uživamo u činjenici da je Đoković još uvek tu", rekao je Bakland i dodao: "Imao sam toliko sreće tokom svog vremena u Skaj Sportsu i ranim fazama u Amazonu da sam svake nedelje gledao Federera, Nadala, Đokovića i Mareja kako nastupaju na tako visokom nivou. Mislili smo da će to trajati zauvek jer su svi bili tako dobri i počeli su da dominiraju sportom dugo, dugo vremena. Sada je Đoković jedini ostao i moramo ga sve više poštovati. Voleo bih da ga vidim da to radi još jednom. Što se tiče reakcije publike na Đokovića u Melburnu. Pa, videli smo to ranije i ponovilo se. Publika u Australiji može biti malo previše uzbuđena. Takođe, kada su platili mnogo novca i ne dobijaju meč koji su želeli, možete razumeti njihovo razočaranje, ali to nije bio izgovor za izviždanje velikog šampiona".