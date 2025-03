"Sećam se da smo prošle godine, u nedelji pre US Opena, radili emicije na ESPN-u i do detalja smo proučavali Novakov ritern. Imao je svoj tim snimatelja, oni su sve snimali, recimo u kojoj poziciji mu je lakat, a u kojoj ručni zglob. Bilo je to zaista detaljno. Gledao sam i razmišljao o tome, on je najveći teniser svih vremena, sa najboljim riternom ikada, i opet secira svoju igru do detalja da bi bio još bolji. Mislim da je to razlog što je bio tako uspešan. To je ta njegova sklonost ka detalju. Veliki igrači protiv kojih sam igrao, poput Pita Samprasa, Rodžera Federera ili mog brata Džona, svi su imali prirodan talenat, niste imali osećaj da analiziraju toliko detalja kao Đoković", kaže Mekinro.