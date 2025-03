"Postoji lek, ako mi dozvolite, ja ću vam reći ime, o kojem je moj sin bio veoma obavešten kada je Serena rekla Halep: "Izgleda da je i ta titula moja". Čini se da je Serena dobila 20 godina izuzeća sa crne liste. Čini se! Ne mogu da optužujem, neću da optužujem. Serena je morala da kaže svom porodičnom lekaru: "Vasilice, piši mi ovde! Napišite ovde da mi treba Ritalin!" Generalno, postoje ljudi kojima je potreban ovaj lek, on se koristi ako ste malo sporiji, ako imate poremećaj pažnje", rekao je Cirijak za rumunski portal gsp .

"Taj lek je napravljen za borbene pilote. Onog trenutka kada pilotu date ovaj Ritalin, za koji svi znaju, od Rusa preko Kineza do Amerikanaca... Svi ih koriste jer vam daje do 50 odsto dublji vid. Daje vam do 50 odsto tačnosti u nervnim i ručnim egzekucijama. Pa šta više želite od ovakvog dopinga za sportistu? Šta još hoćeš", zapitao se Cirijak.